Paulina Cocina explicó por qué no repudió en redes tras el ataque a Cristina Fernández

Luego del atentado que Cristina Fernández de Kirchner sufrió en la noche del 1 de septiembre en manos de Fernando Sabag Montiel, diversas voces se alzaron en las redes para manifestar su repudio. Entre ellas, la de muchos influencers, como Santi Maratea y Dadatina, a quienes se le sumó la reacción de figuras como Ricardo Darín, Pablo Echarri, Mirtha Legrand, etc.

Sin embargo, pronto llamó la atención el silencio de Paulina Cocina y, con el correr de las horas, muchos usuarios se lo hicieron saber. Finalmente, en la tarde del domingo 4, la youtuber más querida y famosa de la Argentina se pronunció a través de un video en el que explicó por qué se mantuvo al margen del tema.



“Estoy en Italia. Me voy a tomar dos minutos para hablar de algo y voy a volver a fugarme de las redes para decir algunas cosas”, arrancó Paulina en sus historias de Instagram, mientras caminaba por la calle y pasó a contar que la noticia del atentado a Cristina le había llegado estando en Europa.

“Además del shock, que sentimos todos, pido por favor que suspendan el calendario de publicaciones que ya teníamos programado. Al no estar en Argentina, no podía palpar bien el clima que había, pero no me parecía bien dar una receta de torta de zanahoria si acaban de intentar pegarle un tiro a la Vicepresidenta de mi país”, siguió.

“Seguido a esto, redacto un mensaje para subir a historias, con todo mi corazón, repudiando lo que había pasado, que llamaba a la reflexión”, indicó Carolina Puga (tal es su verdadero nombre), y explicó: “Pero decido no publicarlo porque me doy cuenta de que el mensaje era muy similar al que usaba gente que todos los días se quejan de la violencia”.

“Si estoy poniendo las mismas palabras que determinadas personas están poniendo…y, hay algo que no me cierra, quiero sentarme, pensar, y después charlamos”, señaló, sin precisar a qué personas se refería.

Y continuó: “Esta vez me salió así. Me parece un tema muy serio, muy triste, muy pesado en la historia de nuestro país y me sentí un poco boluda haciendo la reflexioncita en redes sociales, en historias de Instagram”.

“Por ahí estoy equivocada, por ahí les parece un horror, pero sentí que estaba poniendo un mensaje muy enlatado”, se justificó ante su comunidad de casi tres millones de seguidores. Luego, la youtuber contó cómo repercutió su silencio sobre el hecho.

“Ahora, en cuanto pasaron 15, 20 horas y yo no dije nada, la cantidad de odio que recibí diciendo ´posicionate; se te van a caer los canjes; hija de puta, tenés miedito a perder seguidores fachos’... Paren la mano”, agregó.

“Bueno, en fin. Me parece que hay una reflexión que puede ser hacia afuera, que podés analizar, y hay otra que es re necesaria, que es para todos y que es hacia adentro: pensar qué estás compartiendo, qué estás consumiendo, qué estás aportando y con qué tono. Esto es todo lo que tengo para decir, les mando un beso”, cerró la influencer.