Cómo son las cejas nuevas que se puso Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul

En su regreso a Buenos Aires luego de sus primeras vacaciones junto a su nueva pareja, Carlos Benvenuto, Camila Homs compartió en las redes sociales el resultado de un nuevo retoque estético.



Es que la ex pareja de Rodrigo de Paul se practicó un perfilado y laminado de cejas que realza su mirada. “Cejitas que amo”, escribió junto a tres selfies que publicó en el feed de su cuenta de Instagram.



Los usuarios también notaron recientemente que la modelo se realizó, al menos, otras dos cirugías estéticas: una en la nariz, la cual hoy luce muy diferente a la que tenía cuando empezó su relación con el futbolista. La otra es una aplicación de implantes mamarios.





Homs volvió a Buenos Aires luego de no solamente pasar días de vacaciones con su nuevo novio, sino después de haberse reencontrado con De Paul en Madrid, ciudad en la que el futbolista pudo compartir tiempo con sus hijos, Bautista y Francesca.



En total fueron 15 días los que el jugador de la Selección Argentina pasó con sus hijos, mientras la modelo aprovechó ese tiempo para compartir unos días en Ibiza junto a Benvenuto.



Hace unos días, Rodrigo de Paul y Camila Homs sellaron el acuerdo económico finalmente y el conflicto se dio por terminado. Será ella quien se encargue de trasladarse con los menores para que puedan ver al padre algunas semanas al año.





“Tengo que cumplir siempre con mi parte. Ya lo hice la vez pasada, cuando viajé. Y me parece normal. Estamos separados, pero él es el padre de los nenes y le corresponde verlos”, comentó Camila Homs.



“Estoy muy bien. Estoy en pareja, contenta”, dijo sobre su nueva relación, al mismo tiempo que desmintió que su pareja haya conocido a De Paul en el cumpleaños de su hijo. “Rodri no estaba, por trabajo. No se conocieron”, aclaró.