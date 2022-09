Los audios de Alejandro Fantino en medio de su escandaloso despido de ESPN

Este jueves en Intrusos (América) dieron a conocer unos audios de Alejandro Fantino en medio de su escandaloso despido de ESPN

La panelista Marcela Tauro se encargó de compartir los audios en cuestión en donde entre otras cosas Fantino dice: "¿Qué hacés, Marce? Están tirando que me desvincularon de ESPN, cosa yo que no sé, no conozco. Yo estoy citado ahora a ESPN y voy en un rato, pero no tengo esa info sino te la daría y cuando al tenga, si es que la tengo, te la voy a pasar".

Un tanto desconcertado, Alejandro Fantino luego remarcó sobre el trascendido de su baja de ESPN: "Te reitero, no lo tengo yo, a mí no me llegó. Me entero por ustedes, mis colegas y como siempre digo, nosotros tenemos buena info, a veces nosotros nos enteramos antes de que las cosas pasen o en el momento y el protagonista no. No es que estoy mintiendo y yo sé algo, no lo sé... Estoy citado a grabar, en un ratito voy para allá. Como termine te cuento en estos días".

En horas de la mañana, Mariana Brey había contado en Socios del Espectáculo (El Trece): "Ayer por la noche me habían pasado esta información y hoy a la mañana terminé de confirmarla. Lo que me comunican es 'Fantino afuera de ESPN'".

A su vez, sobre el motivo de la salida de Alejandro Fantino de ESPN, la periodistat especificó: "Después de atacar a Mariano Closs y a Vignolo, le bajaron los programas de Star+ y ayer no emitieron su programa por ESPN... Quedaría desvinculado por los dichos de ayer y antes de ayer sobre Mariana Closs y el Pollo Vignolo".

"Él tendría hoy una grabación, Alejandro Fantino va a ir a la grabación, desde ESPN me dicen que esto no se va a hacer, para él sí", sumó Brey. Mientras que Luli Fernández aseguró: "Levantaron la grabación de hoy, levantaron todas las promociones... A partir de ahora no sale más al aire".