El estado de salud de Anibal Pachano tras someterse a una complicada operación

Aníbal Pachano fue operado hace unos días de un tumor cerebral. El coreógrafo recibió el alta y continúa su recuperación en la casa de su hija, Sofía Pachano. Fue la propia conductora quien publicó en sus redes sociales un video de su papá para llevar tranquilidad a todos,

"Como es Highlander... a las 72 horas ya le dieron el alta. ¡Acá está! ¡Ahora es conviviente por unos días! Un tumor de cerebro le sacaron y el señor está impecable", dice la hija del coreógrafo.

Luego, Pachano agradeció a los profesionales que lo operaron. "Un beso a la Fleni, a todo el personal, y a mis dos médicos, dos capos, el Dr. Andrés Cervio, y el Dr. Alejandro Muggeri", cerró.

Recordemos que el coreógrafo estuvo invitado semanas atrás a Toda la vida, el nuevo programa que conduce Viviana Saccone por la pantalla de Net TV. Allí, el coreógrafo contó detalles sobre su actual estado de salud.

"Quiero decirles que se puede, que está bueno hablar del tema y que yo voy camino a una sanación porque jamás dejé de proyectar", expresó en relación al cáncer de pulmón y metástasis en el cerebro que le diagnosticaron en 2017.

"Ahora me tengo que operar de un tumor en la cabeza", reveló. "Así no rompen y la molestan a mi hija (Sofía Pachano), me voy a operar nuevamente porque tengo inflamado un tumor del lado izquierdo, que es del área motriz. Así que entre el 20 y el 23 de septiembre me voy a operar", agregó.

"En esta última resonancia salió que había se había agrandado una parte que recubre y que tenía dos opciones: probar con rayos, pero eso es paliativo y momentáneo porque el tumor sigue estando ahí, y la otra opción era extraerlo directamente. Así que decidí ir por esta última", explicó Pachano.