Sofía Zámolo reveló la tragedia familiar que vivió de niña

Sofía Zámolo fue una de las invitadas a la emisión de este sábado de PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. Con las emociones a flor de piel, la modelo recordó una tragedia que vivió cuando era muy pequeña: la muerte de su hermano.

"Cuando yo era muy chica se separaron mis papás, cuando tenía un año y medio. Perdí un hermano en un accidente cuando yo tenía ocho, era rarísimo de repente encontrarme con la muerte. Era hermano gemelo de mi hermano más grande, de Diego. Eran Diego y Fede", recordó Zámolo. "Estaba en una moto muy tranquilo y un auto no lo vio, se lo llevó puesto y lamentablemente falleció", agregó.

"Me acuerdo como si fuera hoy el momento en que mi mamá me cuenta que Fede no va a volver a casa y que estaba en el cielo. De repente me encontré con la muerte a los ocho años. Me acuerdo del momento en el que nos tuvimos que despedir de mi hermano y me parecía irreal. Todas mis amigas estaban jugando con muñecas y yo de repente me encontré con algo tan duro como es la muerte", comentó visiblemente afectada.

Luego de lo sucedido, su familia comenzó a sufrir serios problemas económicos. "No la veía a mi mamá durante el día porque estaba todo el tiempo trabajando. Me faltaba mucho esa cosa de mi mamá, pero ella estaba ocupándose de que a nosotros no nos faltara nada", aseguró.

En este contexto, Sofía empezó a trabajar a los 15 años para poder pagarse un buen colegio. "Yo ayudé mucho a mi familia y a mis hermanos económicamente a partir de mi trabajo".