Nazarena Vélez confesó el escabroso motivo de su ruptura con Hernán Caire

Alejada desde hace un tiempo de las polémicas mediáticas, Nazarena Vélez recordó su relación con Hernán Caire en la década de los noventa, y ahora confesó el polémico motivo de su ruptura con el conductor.

Sobre fines de la mencionada década, Nazarena Vélez lideró el ciclo A pleno sábado (América) junto a Hernán Caire, y allí empezó una relación que no tuvo el mejor recorrido, ya que tiempo después la actual panelista de LAM (América) reveló que el exintegrante de Jugate conmigo era violento, celoso y controlador.

Desde el ciclo conducido por Ángel de Brito, Nazarena Vélez no dudó en relatar algunos espeluznantes episodios con Henán Caire. “Me puso un ‘chumbo’ en la cabeza y me obligó a tener relaciones sexuales. En ese tiempo, hice tres denuncias. Pero esos tipos te amenazan constantemente y además te da una vergüenza. Yo tenía a Bárbara de 4 años y siempre me amenazaba con la nena. Me fracturó un brazo. Después me llevó a la virgen de Luján y me juró que nunca más me iba a pegar”, confesó la actriz y productora.

Luego, Vélez sumó: “Caire me había cagado con todo el mundo, gente del medio. Por ejemplo, conducíamos juntos A pleno sábado y estuvo con todas las bailarinas”.

Cuando le preguntaron cómo se enteró de los engaños de Hernán Caire, la entrevistada comentó: “Un día vi videos. Él tenía el problema en la cabeza de filmarte sin tu consentimiento. Atrás del televisor tenía una camarita y yo nunca me había dado cuenta. Un día los encontré revisando el departamento y encontré todos. A mi no me importaron las veinte otras, me importó verme a mi. Fue como una violación”.

Tras destruir las grabaciones que encontró en esa cámara, Nazarena Vélez y Hernán Caire se separaron y nunca más volvieron a tener contacto.