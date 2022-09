Vicky Xipolitakis, tras la posibilidad de perder la tenencia de su hijo: "No me dejan..."

En las últimas semanas se dio a conocer la sentencia por el juicio que Vicky Xipolitakis inició contra su ex marido Javier Naselli. El pasado 8 de septiembre, la Justicia falló a favor del financista, quien adelantó que buscará la tenencia legal del hijo que tuvo con la mediática.

"Estoy contento porque la Justicia investigó bien. Fue un fallo justo. Todo esto fue muy duro. Pero por suerte ya se terminó todo. Y ojalá pueda ver a mi hijo pronto. Que haya justicia para mi hijo, también", comenzó diciendo Naselli tras ser abordado por un móvil de LAM (América) en el aeropuerto internacional de Ezeiza antes de viajar hacia Estados Unidos.

"Creo en la Justicia. Voy a reclamar la tenencia. Quiero la tenencia de mi hijo. No puedo hablar mucho...", agregó sin dar mayores detalles.

Tras las repercusiones de sus declaraciones, el periodista Juan Etchegoyen se comunicó con la mediática para saber cómo se sentía al respecto. "Le envié un mensaje a Vicky a ver si tenía ganas de hablar después de lo qué pasó pero me dijo que no, y entonces le hice un par de preguntas por WhatsApp", comenzó diciendo el conductor de MItre Live.

"Primero le pregunté cómo estaba con todo lo que había sucedido y me respondió lo siguiente: ‘Que tal Juan, no me permiten hablar’", agregó el periodista.

"Esta frase de Vicky deja a las claras la estrategia que le han aconsejado después del juicio en su contra: no hablar con los medios", expresó Etchegoyen. “Luego, me dijo que todo lo escribió en ese posteo que hizo en su momento", sumó.

Finalmente, concluyó: "Esa es la palabra de Vicky, siempre muy generosa conmigo. Entiendo que no pueda extenderse en este momento con su palabra. Por lo que me contesta, deja a las claras lo que le pidieron que haga en este momento".

Recordemos que aquel 8 de septiembre, tras enterarse del fallo, Vicky publicó un duro descargo en las redes sociales. "Agradezco a la fiscalía de la Dra. Silvina Bruno y a todo su equipo por el excelente trabajo, a mis abogados el Dr. Walter Weisswein y la Dra. Lorena Taffarel, a mi afectos que son mi gran contención y a todos los testigos y profesionales que declararon y repudiaron la violencia que viví", comenzó expresando la mediática en su cuenta de Instagram.

"Ustedes no dejen de denunciar, nunca bajen los brazos, que a la larga siempre existe la Justicia. Una pena muy grande que la Jueza Karina Andrade nos ha dado la espalda. Lo más preocupante es que desprotege a mi hijo y sigue dándole impunidad a los violentos poderosos... Dios quiera que en la apelación se haga Justicia. Gracias a todos ustedes por el cariño", concluyó Xipolitakis.