Susana Giménez volvió al país y respondió a ásperos dichos de Moria Casán y Antonio Gasalla

Susana Giménez volvió por unos días al país este martes en un vuelo privado, y la diva respondió algunas preguntas de los periodistas que se acercaron a Aeroparque para conocer entre otras cosas, su opinión sobre las críticas que recientemente le hicieron Moria Casán y Antonio Gasalla.

Entre las consultas que le hicieron los cronistas, Susana Giménez habló del reencuentro con Carlos Perciavalle, tras haber estado peleados durante años. “¡Bien! Hacía mucho que no nos veíamos, pero estamos íntimos amigos”, comentó.

En tanto que sobre el programa de Mirtha Legrand, Susana remarcó: “No lo vi, porque estoy en el teatro a esa hora. Pero me lo grabaron y lo voy a ver”. De hecho, la legendaria conductora le preguntó en La noche de Mirtha (El Trece) a Moria Casán si la quiere a ella y a Giménez.

“A mí me cuesta un huevo querer. A vos te respeto y te quiero muchísimo. A Susana también la quiero, pero nunca fuimos amigas. Hay una cosa que no sé por qué la gente tiene... Será porque fuimos ‘la rubia y la morocha’ que trabajamos en un momento juntas con Olmedo y Porcel, y éramos los cuatro estelares. En el teatro encabezaba yo y en el cine Susana, era una regla que teníamos. Fuimos muy buenas compañeras de trabajo y creo que tengo más reciprocidad con ella. Pero al contrario de lo que puede pensar la gente, ella me vino a ver al teatro y yo nunca la fui a ver a ella. Nos ponen siempre como competencia y yo no me siento una diva, me siento una divagante, una mina disruptiva que se atreve a muchas cosas más que ustedes”, deslizó entonces Moria Casán frente a la consulta de Mirtha Legrand.

Sin darle demasiada trascendencia al asunto, Susana Giménez comentó con la prensa: “Me dijeron que Mirtha le preguntó a Moria por mí, pero no escuché lo que dijo. No me importa”. Y sobre la posibilidad de ir como invitada al ciclo de Legrand, la figura de Telefe contestó: “No puedo, estoy en el teatro a esa hora”.

Por otro lado, cuando a Susana Giménez le preguntaron por los dichos de Antonio Gasalla, quien aseguró que quisieron "utilizarlo" al invitarlo a viajar a Uruguay para ver una función de Piel de Judas, para así vender más entradas. “Ehhhh, ¿Perdón? ¡'No!”, desacrédito la diva.

A su vez, cuando le preguntaron si lo llamó a Gasalla para ver cómo está su salud, Susana retrucó de manera escueta: “No tuve tiempo, pero me hubiera llamado él. Nunca se va a enojar conmigo. No tenemos contacto”.