La reacción de Andy Kusnetzoff tras ganarle el primer round en el rating a Mirtha Legrand

En diálogo con un móvil de LAM (América), Andy Kusnetzoff se refirió al resultado del primer round por el rating frente a Mirtha Legrand, tras el esperado regreso de la diva a la televisión. Si bien el conductor expresó su alegría por su victoria, también dejó en claro su reconocimiento hacia la legendaria figura de la pantalla chica.

En tanto que cuando el cronista de LAM le preguntó al entrevistado si pensaba que iba a perder en el rating por la gran expectativa generada por el regreso de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff respondió: "Como siempre obviamente es una expectativa, empezaron más tarde y nosotros estamos ahí desde marzo. Pero super contento, cuando terminamos el programa me gustó mucho, estaba conforme con el programa (en referencia a la emisión de PH de este sábado)".

Luego Kusnetzoff explicó: "Vos sabés cuando hacés un buen programa, estaba contento. Yo sé lo que genera Mirtha, no desconozco. Estaba contento porque presenté un buen programa, podía ganar o perder, estaba en el mazo. Se dio que fue buenísimo y me alegro. Tengo respeto también, es Mirtha en la televisión. Me tocó a mí competir pero sé lo que es, lo reconozco. Admiro que siga ahí al frente, que siga. Igual, contento de ganar, no te voy a mentir".

Finalmente, cuando le preguntaron si está muy atento a su rival, el conductor aseguró: "No miro a la competencia, de verdad. Miro el rating, voy mirando para ver qué funciona y qué no. Voy chequeando por dónde va".

En términos de promedio general, Andy Kusnetzoff obtuvo 8.6 puntos de rating, mientras que Mirtha Legrand consiguió 8.1. Si bien la diferencia no fue considerable, el hecho de que la diva haya perdido en pleno regreso tras casi dos años y medio de no estar al frente de su programa, supuso una señal de preocupación sobre las próximas contiendas por las mediciones en las siguientes semanas.