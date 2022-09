Jorge Lanata faltó a la radio y fue operado por una aguda dolencia

Jorge Lanata faltó este martes a su programa radial y fue intervenido en la Fundación Favaloro. La intervención que estaba programada con anticipación fue una laparoscopía, por un “bloqueo del nervio femoral” que le provocaba al conductor un dolor en su cadera.

Según informa Pablo Montagna desde LA NACION, Lanata ya fue dado de alta y se encuentra en su domicilio completando la recuperación.

Hace algunos días, durante un pase con Eduardo Feinmann, Jorge Lanata había contado que este martes no encabezaría su ciclo, por lo cual tuvo que suspender una entrevista con el expresidente Mauricio Macri.

“Mañana (por el martes) no vengo y es por un motivo médico: ya pensabas que me iba a cualquier lado, pero no”, le dijo Lanata a Feinmann este lunes.

En tanto que sobre su situación de salud, Jorge Lanata explicó: “Tengo un dolor en la cadera, pero antes de operarme, quieren hacerme una cosa que es como un par de agujeros en la cadera, para que el fémur se descomprima. Si con esto se me va el dolor, no me tienen que operar”.

Además, el conductor dejó en claro que la intevernción sería ambulatoria. “Pero mañana íbamos a entrevistar juntos a Mauricio Macri”, le recordó Feinmann. “Ya lo sé, pero le pedí a la producción que lo cambiara de día a ver si se puede, y si no hacelo solo, no pasa nada”, retrucó Lanata. “No, no, yo quería hacerla con vos”, concluyó el líder de Alguien tiene que decirlo.