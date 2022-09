Soledad Silveyra confesó cómo quiere que sea su muerte: "Soy una militante de..."

Una reflexiva Soledad Silveyra habló de lo que para ella sería el final de la vida ideal y volvió a referirse a favor y como una “militante” de la eutanasia, al revelar cómo le gustaría que fuera su muerte.



En charla íntima con Cecilio Flematti, para el programa “Día Libre”, que se emite por radio Metro, Soledad Silveyra contó cómo imagina que será su muerte, en medio de una fiesta familiar.



Ante la consulta sobre si su futuro estaba resuelto o si debía seguir trabajando, dijo: “No sé si para morfar, sería una exageración decir eso. Pero para poder tener una vejez tranquila, poder ejercer la eutanasia, que soy una militante de la eutanasia y de la separación de la iglesia y el Estado. Para eso sí necesito seguir trabajando”.





En ese sentido, reveló cómo le gustaría morir. “No tengo eso de que si no trabajo me muero, como Mirtha Legrand. Si tuviera un palo verde, me dedicaría a viajar. Además, este sueño tonto que tengo por la eutanasia de irme a Suecia o Suiza, yo quiero una fiesta, yo quiero decidir cuándo me muero, sin dolor”, confesó.



“Hay un señor Ramiro, que me lleva a veces al teatro, que pasó por ochenta sesiones de quimio, soportó dolores terribles, y eso me hace reflexionar. Mientras yo no pierda la dignidad, no quiero morirme”, agregó.



“La falta de dignidad en la muerte es lo que me perturba. Yo tomé la decisión, mis hijos se ríen, pero cuando vean al escribano ahí, van a dejar de reírse o de tomarme en broma”, sostuvo Solita.





“A mí me dan la inyección, me despido, lloramos, reímos y de ahí se van todos a esquiar. Es un sueño mío, aunque no tengo la guita para hacer eso. Pero no importa. Si no es en Suiza, será en otro lado”, comentó la actriz.



“Quiero que la muerte sea placentera y que mis hijos no tengan que hacer nada, que ni siquiera tengan que elegir el cajón”, explicó Soledad Silveyra sobre lo que ella considera su muerte ideal.