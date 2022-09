Íntimo total: la China Suárez compartió un video con lo mejor de su viaje a New York con Rusherking

La China Suárez armó las valijas la semana pasada y emprendió viaje hacia Nueva York, donde pasó unos días luego de haberse instalado en Uruguay para las grabaciones de la película “El duelo”.



Este año la actriz puede afirmar que fue uno con muchísimos proyectos laborales y que la encuentra en un gran momento personal, ya que le llegó el amor. De hecho, su novio, Rusherking, suele acompañarla cada vez que puede, como en este caso.



La actriz fue convocada por Carolina Herrera para participar de la Fashion Week, un gran evento que se lleva a cabo todos los años y en distintas partes del mundo. Esta vez, el país elegido fue Estados Unidos.



La China realizó una producción de fotos para Carolina Herrera y se mostró por las calles de Nueva York con un deslumbrante vestido amarillo con lunares negros. La actriz completó su look con unos tacos negros y un make up muy sutil.



Asimismo, la cantante recibió una gran sorpresa: Rusherking se tomó un avión y aprovechó para disfrutar de unos días con ella en los Estados Unidos. En medio de los compromisos laborales, la pareja paseó, visitó lugares y se mostró muy enamorada.



Una vez de regreso en Buenos Aires, La China compartió un video en su cuenta de Instagram con un compilado de las mejores imágenes de su estadía en Nueva York junto a su novio, Rusherking.

La China Suárez y Rusherking.

Entre aeropuertos, lujosos vestidos y eventos, la actriz no dejó de mostrar los momentos más íntimos con el cantante rapero. “Reelcito random para compartirles un poco más de mis días en NY. Fui muy feliz”, expresó La China.



No obstante, no todo fue disfrute, ya que Rusherking compartió una foto en la que se vio que había sufrido un accidente por el que fue hospitalizado. “Primera vez en Nueva York y terminé en el hospital. Buena anécdota”, escribió. En la foto se podía ver su dedo índice lastimado.