Alex Caniggia confesó qué hizo con los 10 millones de pesos que ganó en El Hotel de los Famosos

Alex Caniggia se convirtió en el campeón de la primera edición de El Hotel de los Famosos. Y es que, el hijo del Pájaro se enfrentó a Martín Salwe en la final y se terminó quedando con el gran premio que eran diez millones de pesos. Fue entonces que el hermano de Charlotte decidió gastarlos de la mejor manera.

Cabe recordar que semanas antes de la final, Martín Salwe y Alex Caniggia tuvieron un fuerte cruce luego de que el locutor dijera que su compañero no merecía ganar el premio ya que no lo necesitaba. Todo comenzó cuando el famoso le lanzó a Lissa Vera un fuerte palito.

"Te sumaste a una estrategia mala del Turco García, pésima, con tu amigo Locho que siempre lo bardeaste, con Alex que te mandó a la H y es el pibe que menos merece un premio de 10 millones de pesos", lanzó picante Martín Salwe apuntando también contra Alex Caniggia.

Fue entonces que el campeón lanzó indignado tras los dichos de Salwe: "Vení, vamos a hablar por allá. Cerrá el ort... ¿Qué hablás bolude...? Que el que gane el premio tiene que tener menos guita o más guita. Te voy a romper la cabeza. La con… de tu madre. Vení acá, dale”.

Fue Locho Loccisano quien salió a defender a Alex Caniggia: "No está bien la violencia, no la avalo, está pésimo, pero después de dos meses y medio de estar encerrado, de pelearla, de desgarrarte, que te digan que no sos merecedor del premio... y claro hermano, ¿cómo no te vas a volver loco?".

Ahora bien, hace algunos días, Alex Caniggia regresó de su lujoso viaje por Europa y visitó PH: Podemos Hablar donde confesó que se gastó todo el dinero del premio y dejó sorprendidos al resto de los invitados: "Me llevé diez palurris. Ya me los gasté igual. Olvidate”.

"Fui un mes de viaje. Un viaje high. Lago di Como, Holanda, todo. Fue al toque. La guita va y viene. Turista, jamás. Yo tengo que viajar como rey. Estuve tres meses y medio encerrado", confesó.