Estelita Muñoz contó un secreto sobre Jorge Rial y sus hijas: “Hay una cosa rara que…”

Estelita Muñoz, la ex mujer de Luis Ventura, volvió a prender el ventilador y dejó algunas revelaciones muy fuertes, esta vez no de su ex marido, sino de nada más y nada menos que Jorge Rial.



Sucede que en el programa “El Run Run del Espectáculo”, ciclo que conduce Lío Pecoraro junto a Fernando Piaggio, en Crónica, le dedicaron un bloque entero a las distintas polémicas que rodearon a Jorge Rial.



Así fue como Estelita Muñoz fue quien principalmente aportó información a ese contenido lleno de polémicas, durante muchos años, ya que tuvo contacto muy cercano con el conductor a través de Luis Ventura.

Jorge Rial, con Morena y Rocío.

En ese sentido, Estelita destacó un filoso detalle relacionado a Morena y Rocío, las hijas de Jorge Rial, las dos personas más importantes en la vida del conductor de Argenzuela, programa que sale al aire por C5N.



“Hay una cosa rara que me suena. ¿Por qué con las hijas de Romina Pereiro pareciera que tiene buena relación, pero no con las hijas? No sé, las otras son chiquititas. ¡Pero igual son tus hijas! No entiendo”, planteó Estelita.



En tanto, en ese momento Lío Pecoraro recordó un dato muy importante en esa polémica, que iba de la mano con lo que planteaba Estelita Muñoz y que, casualmente, estaba relacionado con ella también.

“Bueno, Morena en los momentos más álgidos de la relación con su padre llamaba a Luis Ventura para cobijarse”, recordó el conductor del programa de Crónica, agregándole más sentido a lo que decía la ex mujer de Luis Ventura.



“No sé, ¿es el padrino?”, preguntó Lío Pecoraro, buscándole una explicación. “No, Ventura es el padrino de Rocío. Igual lo que estamos diciendo fue público”, respondió y precisó la siempre polémica Estelita Muñoz.