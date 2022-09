La ex de Paulo Londra blanqueó a su nuevo novio: “Estamos muy felices los tres”

Paulo Londra y Rocío Moreno transitaron una separación muy tormentosa en la que había quedado en el medio la menor de sus hijas por distintas cuestiones relacionadas al vínculo con el cantante.



Por un lado, la joven había acusado Londra de no fomentar el vínculo con la menor; por el otro, también la madre del artista se había visto involucrada luego de que Rocío la acusara de meterse demasiado en la relación previa a la ruptura.



Actualmente, Paulo Londra está en pareja con una ex compañera de colegio; por su parte, Rocío parece haber encontrado nuevamente el amor tras una etapa difícil producto de la escandalosa separación.

Rocío Moreno y Paulo Londra.



En diálogo con Intrusos, el programa que conduce Florencia de la V en la pantalla de América, Rocío Moreno blanqueó su nuevo romance y aseguró: “Hay alguien en mi vida y nos hace muy felices a las tres”, contó.



De esta manera, la joven cordobesa dejó en claro que su nueva pareja no sólo se relaciona de la mejor manera con ella, sino también con las dos hijas que tiene junto con el cantante Paulo Londra.



Asimismo, con respecto a lo que pudiera opinar el músico, Rocío Moreno respondió de manera tajante y contundente. “La verdad no es algo que a mí me importe”, reconoció la madre de las hijas del artista.

Rocío Moreno.



Ahora, Rocío Moreno se encuentra en plena mudanza y conformó que se siente muy bien en esta nueva etapa. Además, agregó que tanto ella como sus hijas están tranquilas a pesar de estar acomodándose a su nuevo hogar.



Por último, sobre la separación con Paulo Londra, Rocío expresó: “Fueron momentos difíciles, angustiantes y estresantes, pero se dio todo por el bien de las nenas. Con Paulo tenemos diálogo, así que es algo que nos pone bien, tranquilos. Con las nenas está fantástico”.