Lizy Tagliani contó los nombres que eligió para sus futuros hijos

Hace unos días, Lizy Tagliani cumplió años y su novio le hizo un regalo más que especial: le propuso casamiento y finalmente la pareja pasará por el registro civil. De esta manera, se cumplirá otro de los sueños de la humorista, que tiene el objetivo de ser madre.



Sebastián Nebot aprovechó la ocasión del cumpleaños número 52 de Lizy para hacerle la propuesta formal de casamiento. Allí, la conductora compartió un video del emotivo momento.





En diálogo con Socios del Espectáculo, el novio de Lizy contó: “Estuve una semana preparándolo, muchos nervios, y todo salió bien. No se lo vio venir. Estamos contentos, felices. Lo bueno es que me dijo que sí, que acepta”.



“Tuvimos una charla en la que le dije: ‘Por qué no?’. Podés ser una gran madre, podés transmitirle tus valores. Se quedó pensando. Con parejas podés estar y después no, pero con tu hijo va a ser para siempre”, agregó Sebastián.



Asimismo, Lizy Tagliani se sumó y dio su palabra en este momento tan especial que está viviendo junto a su pareja, con la búsqueda de convertirse en madre y con la propuesta de casamiento.



“Sentí una emoción muy grande. Toda la puesta, del corazón, las velitas. No me lo esperaba. Además, Sebastián es muy tímido. Va a ser lo más sencillo posible. Será la parte más formal que otra cosa”, expresó la humorista.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot.





En cuanto la búsqueda de concreta su mayor sueño, Lizy contó en qué instancia se encuentra en el camino por alcanzar su objetivo y hasta confesó que ya tiene pensados los posibles nombres.



“Estoy en la parte de llenar formularios. Él no piensa nada. Yo soy la única que piensa. Si es adoptado y viene con un nombre, no podemos hacer nada. Pero si lo podemos elegir, o como apodo, Jaime, si es varón, y Celestina, si es mujer”, reveló.