Jonás Guitiérrez reveló por qué no volvería nunca más con Alejandra Maglietti

Supieron nadar en las mieles del enamoramiento, atravesaron durísimas tormentas con mucho ahínco y fortaleza, pero el destino les deparó una ruptura muy mediatizada. Hace años, Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez vivieron una historia de amor que no llegó a buen puerto y ahora el ex futbolista aseguró que no volvería con la formoseña.

El ex jugador de Vélez Sarsfield abordó nuevamente este tema, a pesar de la lejanía en la separación, de toda el agua que pasó bajo el puente y explicó que no le gustaría intentar recomponer el lazo afectivo con la panelista de Bendita TV, en un caso hipotético.

En diálogo con Ulises Jaitt, en su programa radial, Jonás se refirió a los rumores de haber cometido una infidelidad, esa teoría que se desperdigó y que incluía un llamado del portero del edificio a Alejandra para avisarle del ingreso de su novio con otra mujer.

Frente a la pregunta sobre si realmente sucedió aquel engaño, Gutiérrez sostuvo: “Alejandra fue una gran mujer que estuvo a mi lado en un momento muy difícil donde tuvimos una excelente relación. No terminaron las cosas de la mejor manera en el sentido de que se terminó el amor, algo que pasa. Después las cosas que ella declara, no tengo nada que decir”.

El hermano de Natacha Jaitt apretó el acelerador y le repreguntó: "¿Es mentira lo del portero?". Eso activó la refutación del ex Newcastle de Inglaterra sobre los dichos de Maglietti al exclamar con total convicción: "Sí, y se lo dije a ella. A mí no me gusta entrar en polémicas".

En el devenir de Bendita TV, la también abogada suele traer a la mesa experiencias que vivió con Jonás y lo nombra habitualmente. Respecto a esta situación, Jonás opinó: "Me parece bárbaro. No soy quién para decirle lo que tiene que decir. Fue así en pareja, menos separado. Es su trabajo. Yo me banco todo. La quiero mucho, la sigo queriendo a Alejandra".

Esos términos tan amables sobre su ex novia invitaron a Jaitt a consultarle si se le cruzó por la mente, y el corazón, la posibilidad de reconstruir un vínculo con Maglietti. De esta manera, Gutiérrrez aseveró: “No, tomamos caminos diferentes. En su momento pasamos una relación muy linda, después no terminó de la mejor manera porque se terminó el amor. Los caminos nuestros están separados. Hacer futurología no me gusta".