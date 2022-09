El escándalo de Andrea Rincón en un estudio de televisión

Hace unos días se conoció la información de que Andrea Rincón había protagonizado un terrible escándalo en los estudios que comparten las productoras de Polka y La Flia, en donde la actriz había terminado a los gritos.



Según se supo, Rincón se habría enfrentado a los gritos con una participante de “Canta Conmigo Ahora”, mientras ella se disponía a grabar escenas de la ficción “ATAV 2”. La situación, cuentan, fue un bochorno.





Según reveló el periodista Agus Rey en su cuenta de Twitter, la actriz tuvo un tremendo cruce con una joven. “Escándalo ayer en Polka: a las 16.15, Andrea Rincón discutió a los gritos con dos mujeres de Canta Conmigo ahora por ir al baño de Polka”, tuiteó.



“Las actrices de ATAV 2 se quejan que siempre están ocupados los baños de ellas cuando las cantantes deberían ir al baño químico”, agregó el periodista en su cuenta de Twitter, sobre el escándalo.



Al conocerse esta información, en LAM brindaron aún más detalles de lo que fue el conflicto de Andrea Rincón. “Me llegó la data y fui a la fuente. Hablé con la chica que no sólo me confirmó lo que pasó, sino que me dijo que Andrea le empezó a gritar que se tenía que, que no tenía que estar ahí y claro, ella no tenía idea”, contó Estefanía Berardi.



“Me dijo que nunca había vivido algo igual, que la situación fue tal que se puso a llorar de la incomodidad que le generó y que lo que más la angustió fue que ella la re admiraba a Andrea y que se llevó una muy mala imagen después de lo que pasó”, agregó la panelista.

Andrea Rincón.





“Le pedí que me contara en detalle lo que le dijo. Andrea le dijo: “¿Sabés leer? No dice el nombre del programa en el que estás. Así que bajás y buscás otro baño’. Yo me fui y la dejé hablando sola”, siguió Estefi.



“Me dice: ‘Lo que más me jodió es que me hablara gritando, que me mirara de arriba a abajo con cara de odio. Todo bien con que es una genia en lo que hace, pero no le da derecho a maltratarme’. Es una chica muy jovencita que la pasó muy mal”, cerró Berardi sobre el bochornoso episodio protagonizado por Andrea Rincón.