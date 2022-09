Alejandro Fantino presentó a su mamá y causó una grata sorpresa

Alejandro Fantino suele abrir, cada tanto, algunas ventanas de su vida privada en sus redes. Y entre el material que el conductor de América comparte con sus seguidores se incluyen los que se refieren a su mamá, a quien todos conocen como Chita, con quien mantiene una relación muy estrecha.

Y en las últimas horas, Fantino aprovechó una visita de su madre para salir a pasear por los lugares más emblemáticos del centro de Buenos Aires. En plan turístico, Fanta y Chita llegaron a la Confitería Saint Moritz, ubicada en la calle Esmeralda, uno de los lugares favoritos de Jorge Luis Borges, donde se pasaba horas.

¿Y qué hizo el conductor de Animales Sueltos? No pudo evitar mostrar el lugar en sus historias de Instagram y detenerse en el look súper canchero que su mamá eligió para la ocasión, cenar con su hijo y un acompañante en uno de los spots porteños más típicos.

“Estoy en Saint Moritz, lugar donde paraba Borges, pero me quedé helado con el look de mi vieja…Metió unos anteojos…”, anunció Fantino, que está a pleno con los preparativos para su casamiento con la modelo Coni Mosqueira, una gran fiesta que celebrarán a fin de año luego de una romántica propuesta en las playas de Grecia.

“La onda de mi vieja”, escribió en su video en el que compartió en sus redes. "¿Con ese look estás?", le preguntó. “Sí”, dijo ella, con elegancia. “No es un look para las 8 de la noche”, opinó divertido el hijo, pinchándola, y Chita, acotó, coqueta y sonriente, sobre el modelo muy chic de sus anteojos: “A estos los uso de entrecasa”.

Y cuando Alejandro le pidió a Chita que le dedicara unas palabras a su audiencia, ella dijo, con orgullo de mamá: “Que sos una persona muy inteligente y te quiero mucho”. Esta no es la primera vez que el periodista se refiere a su madre.

Cada vez que viaja a Santa Fe, Fanta disfruta de su tiempo con Chita que, según él, tiene gustos musicales de lo más inusuales para su generación que pueden sorprender a quien haga un repaso de su feed. A saber: “Chita es fanática de Slipknot, los vio en Arizona en el 98, así que habrá que creer. ¡Vamos, mami!”.

En tanto, en el Día de la Madre de 2021, Fantino destacó la personalidad creativa y libre de su progenitora: “¡El único Martín Fierro que vale es el que te ganaste como madre! Sos crack. Me diste libertad y me cargaste en mi mochila los mapas para no perderme en la vida. Gracias por todo y vamos por más día a día”.

“La última foto tuve que ponerla porque te dicen “misil”... vas derecho al blanco”, escribió en esa oportunidad, al compartir varias fotos de su mamá, una de las cuales dejaba en manifiesto su gusto por el vino blanco.