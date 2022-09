El desconsolado llanto de Matías Alé tras contar la relación con su madre

Matías Alé hace tiempo se alejó de los medios y escándalos. Sin embargo, cada vez que aparece da de qué hablar. Hace algunas horas el famoso visitó PH: Podemos Hablar y emocionó a todos al revelar detalles de su vida que pocos conocían. Y no pudo contener su emoción.

El famoso actor comenzó con la historia de su padre: "Él no me vio haciendo lo que yo hago, aunque seguramente sí –miró para arriba-, porque en algún lado está y me está viendo. Mi papá era profesor de karate, pero se murió en el cementerio, jugando un partido de fútbol. Nosotros jugábamos todos los lunes y esto fue un lunes 6 de enero, con mi hermano”.

Pero cuando tuvo que hablar sobre su madre, Matías Alé no pudo contener las lágrimas y quebró en llanto al contar el rol que tuvo su madre y cómo le dieron la noticia sobre la muerte de su padre cuando ella no se encontraba en el país: "Mi vieja se había ido de viaje temprano, porque al día siguiente de que mi papá se muera, nosotros nos íbamos a ir de vacaciones, mi viejo, mi hermano y yo".

"Mi vieja no porque se había separado hace poquito.Tipo 6 de la tarde, cuando estaba empezando el asado, viene su amigo y me dice 'vení porque tu viejo tuvo una descompensación y lo están llevando a la clínica'", continuó a corazón abierto Matías Alé muy emocionado.

Y reveló: "Y se me murió ahí. 44 años tenía mi viejo, y yo 19 y mi hermano 15, imaginate lo que fue eso. ¿Y cómo le avisábamos a mi vieja?, que estaba en Río de Janeiro, sola. Voy a verlo a mi papá a la clínica, que ya no estaba, los médicos que te atajan, tipo película, y me dicen: ‘no pudimos hacer nada’, y en eso llama mi vieja para avisar que había llegado bien".

"Le dijo ‘vieja, hay un temita y tenés que volver’ y en ese momento se me ocurrió decirle: ‘A papá se le olvidó hacerte firmar un poder para poder salir’, todo eso era mentira, yo no sabía que decirle, y empezó a sospechar. Me preguntó por mi hermano y después me dijo: ‘yo sé que a tu papá le pasó algo’", contó.

Y finalizó con la voz quebrada y en un desgarrador llanto: "En ese momento le di el teléfono a mi tío, le dije que ella ya sabía, que le diga la verdad porque ya sabía".