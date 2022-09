Rodrigo Lussich contó que volvió a abrir una aplicación de citas: "Piensan que..."

Un íntimo Rodrigo Lussich habló de su nueva etapa de soltero, luego de haber terminado su relación amorosa de años hace muy poco. En ese sentido, contó que volvió a abrir aplicaciones de citas.



En diálogo con Ciudad, el conductor de Socios del Espectáculo habló de la recién ruptura de su relación y de cómo toma ese difícil momento de la separación. “Cuando te dejan, no sos correspondido o vos no correspondés a alguien, hay otros daños colaterales porque cuando aparece la cuestión afectiva es más complicado.



“Cuando dejás un trabajo es cuestión de plata o ego. Pero con respecto a los sentimientos, soy caprichoso, sobre todo cuando quiero algo y no lo tengo. Me cuesta soltar y cortar”, agregó Rodrigo Lussich.





Ante la consulta sobre si actualmente está en ese momento, aclaró: “No estoy en ese momento ahora porque terminé una relación de común acuerdo. Soy de la idea de que las relaciones se construyen y se destruyen de a dos”.



“Después si hay uno que deja y otro que es dejado, sufren los dos igual. Pienso que el duelo de una separación es un estado civil en sí mismo. No es ni divorciado ni casado. Es separado. Y dura un tiempo”, explicó.



Por otra parte, contó que no suele recibir muchos mensajes en las redes sociales. “Me llegan mucho menos de lo que se puede fantasear. O al menos yo no habilito tanto. Igual me abrí de nuevo las aplicaciones de solteros. No le tengo ningún tipo de prurito. Muchos piensan que es un fake cuando ven mi foto, pero soy yo”, reveló.





“Lo hago un poco más para mirar el mercado. Después concretar algo es otra cosa. Aparte, estás al pedo, estás solo y mirás ahí. Prefiero eso a ir a un boliche. Voy a cumplir 50 años. Ya fui a los 20, a los 30, a los 40”, contó Lussich.



“Hoy ya no me da el cuero, el cuerpo, las ganas. Esperar hasta las 2 o 3 de la mañana para entrar, todo ese ritual nunca me gustó. Siempre fui a los boliches a cazar. Fui a bailar circunstancialmente para pasar la situación, pero siempre fue a eso, a conocer a alguien”, concluyó.