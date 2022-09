La picante respuesta de Jorge Rial al proyecto de Roberto García Moritán

Roberto García Moritán, legislador de la Ciudad de Buenos Aires y miembro de Republicanos Unidos, quedó envuelto en una polémica tras presentar este miércoles un proyecto de ley para demoler el histórico edificio porteño donde funciona el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El objetivo sería evitar que haya más piquetes y cortes de calles en las inmediaciones.

"Acabo de presentar un proyecto de ley para demoler el edificio de Desarrollo Social ubicado en la 9 de Julio. En lo que va del año hubo más de 600 piquetes y cortes en la CABA por culpa de Nación. Resuelvan sus conflictos en otro lado y no le jodan más la vida a los demás", sostuvo García Moritán.

Tras las repercusiones de la noticia, el Gobierno le respondió al legislador por medio de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti: "El legislador porteño Roberto García Moritán quiere demoler el emblemático edificio de la Avenida 9 de Julio con la imagen de Evita el día en que se recuerda su renunciamiento histórico. Desbloqueó un nivel superior de gorilismo", disparó desde su cuenta de Twitter.

Pero la polémica no quedó ahí porque Jorge Rial también salió al cruce del marido de Pampita. "Vive de la nuestra y con la nuestra hace estas tonterías absolutas", sentenció el conductor de Argenzuela (C5N). "Presentó un proyecto donde pide demoler el edificio de Desarrollo Social, donde está la figura de Evita y donde hizo su renunciamiento", agregó el periodista.

"Lo quiere demoler. Y pregunto, ¿qué sigue, Roberto García Moritán? ¿Porque los pibes no estudian vamos a demoler las escuelas? ¿Porque los enfermos no se curan vamos a tirar abajo los hospitales? De verdad, Moritán, ¿qué sigue, qué vas a hacer, qué vas a demoler?", se preguntó.

"Además, el marido de Pampita tendría que saber que es un lugar histórico. ¿No sería mejor ir a la base de esto y arreglar los problemas? Pero como no los puede arreglar, los tira abajo a los problemas. ¡Lo que debe ser esa familia, por Dios! No come el hijo y ¿qué hace? ¿mata a la cocinera? ¿no se duerme el nene y a quién matás?", arremetió Rial.

"Este chico vive de la nuestra, Moritán con la nuestra hace estas tonterías absolutas. Le gusta provocar", sentenció.