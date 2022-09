La madre de Matías Defederico arremetió contra Cinthia Fernández: "Psiquiátrica resentida"

El conflicto entre Cinthia Fernández y Matías Defederico parece nunca acabar. Siempre surge algún cortocircuito entre ellos que desencadena un nuevo escándalo en el seno del ex matrimonio. La nueva polémica se desató luego que la bailarina tuviese que vivir un calvario con la internación de su hija menor en Punta Cana.

Durante todo el proceso, Cinthia dejó en claro que el futbolista no aportó ninguna solución e incluso se encargó de explicar en sus redes sociales que el seguro médico lo pagó ella y le dedicó picantes palabras.

Todo comenzó cuando recibió una pregunta de uno de sus millones de seguidores en Instagram. "¿Es verdad que el papá de las nenas estuvo en contacto con vos y bien con todo que pasaron en Punta Cana?", le preguntaron. Y la panelista de Momento D (El Trece) fue contundente: "¿Bien? Jamás va a sumar esta persona". Por si no había quedado claro, cuando otro usuario quiso saber si habían hecho las paces tras intercambiar mensajes por la salud de Francesca, aclaró: "Ni volviendo a nacer".

Además, tuvo tiempo de pegarle a su ex suegra, cuando otro internauta le recomendó que se bañara en ruda para quitarse las malas energías. "Me voy a comer una ensalada de ruda. Alto gualicho de Doña Rosa", exclamó la bailarina.

Tras este mensaje, volvió a reavivarse la feroz batalla que tiene con la madre del ex futbolista, Analía Frascino.

La panelista del ciclo Momento D compartió en Twitter el durísimo comentario que le llegó de la señora. La abuelita!!", expresó Cinthia con ironía al mostrar lo que había recibido de su ex suegra. "Psiquiátrica resentida yo también te denuncié, no mientas más porque ya no tenés salida", le advirtió Frascino.