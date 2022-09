El día que el vestuarista de Soledad Pastorutti se burló de la ropa de la cantante

Este año, Soledad Pastorutti ha sorprendido a sus millones de seguidores con sus audaces looks en La Voz Argentina (Telefe). Sin conflictuarse por las críticas, y siempre decidida a defender su libertad lo que siente, la cantante se refirió a sus elecciones y sorprendió al confesar una particular historia con su vestuarista.

En diálogo con Diego Poggi y Rochi Igarzábal, Soledad Pastorutti contó: “Mi mejor amigo me ayuda con el vestuario, con quien hice el secundario. Tengo mucho frío, eso sí. Tengo las piernas congeladas”.

Luego, dio recordó una anécdota junto al encargado de sus outfits. “Éramos adolescentes, salíamos del cumpleaños de 15 de una amiga y todos fueron con alguien. Pero nosotros dos, no. Éramos los más feos del grupo”, comenzó Pastorutti.

Luego agregó con complicidad: “Y ese guacho me mira -íbamos para el mismo barrio- y me dice: ‘Encima, con lo fea que estás vestida’. Como diciendo: ‘No te agarro ni siquiera por cómo estás vestida’. Hoy es la persona que me viste y que convirtió al patito feo no digo en algo lindo, pero en esto que ven hoy acá".

En tanto que sobre los cambios en su imagen, Soledad Pastorutti señaló: "Cuando empecé a cantar, tenía un vestuario que tenía que ver con el folclore, que es la música que nunca voy a dejar de hacer. Pero también me propuse una cosa que, creo, es revolucionaria: así como todo cambia, ¿por qué en el folclore hay que vestirse siempre con un poncho y taparse y no poder mostrar sensualidad?”.

Finalmente, reflexionó: “El folclore es la música que representa a la gente. Siento que las canciones también deben representar este hoy. Entonces me propuse eso. También por ser mina cuesta un poco esto. Pero, de a poquito, vamos”.