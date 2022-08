Lo que no se vio del hecho que desencadenó la salida de Viviana Canosa de A24

En las últimas horas, Viviana Canosa sorprendió con su inesperada renuncia a Viviana con vos, el ciclo que lideró desde marzo de 2021 hasta el pasado jueves 4 de agosto en A24. "Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos", expresó en un hilo de Twitter.

"También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia", agregó y continuó: "Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas".

Muchos salieron a hablar sobre lo que ocurrió y una de las que opinó fue Amalia Granata. En el ciclo radial de Marcelo Polino, la mediática contó lo que no se vio del hecho que desencadenó la salida de la conductora de su programa televisivo. "Viviana estaba en el camarín, preparándose para salir al aire y bajó un productor y le dijo que del informe que habían preparado sobre ‘escraches’ a distintos políticos, tenían que sacar a Massa, que eso no lo podían pasar", comenzó diciendo.

Amalia Granata

Y siguió: "Fue entonces que ella dijo ‘¿cómo no voy a pasar lo de Massa? Si no voy a decir que está bien lo que hicieron’. Porque la idea del informe era preguntarse por qué la gente está tan violenta".

"Pero además de eso, ella tenía como invitadas a las personas que el otro día golpearon el auto de Massa, y también se los bajaron. Y bueno, fue cuando dijo que la estaban censurando y que no hacía más el programa. Pero la intención de ella no era apoyar lo que había pasado, la idea era reflexionar. Después el canal hizo leer un comunicado diciendo que no iban a pasar ningún escrache, pero es mentira porque a ella le dijeron que sólo no se podía pasar a Massa, al resto sí".

Viviana Canosa

Finalmente, expresó: Y si estaban todos los directivos del canal aplaudiendo en primera fila cuando asumió... Además Viviana ya había tenido otras bajadas de línea y se la venía bancando, pero esta fue la gota que rebalsó el vaso".