Las fotos de las increíbles vacaciones de Jimena Barón y su hijo Momo en Disney

Jimena Barón es sin dudas una de las famosas argentinas más queridas por el público. La cantante se muestra súper transparente en sus redes sociales. De hecho, en más de una ocasión la actriz contó sus problemas personas y recibió el apoyo de sus millones de seguidores.

Hace un tiempo realizó un fuerte descargo sobre las críticas: "Sin filtro, sos fea. Con filtro, no te mostrás natural, es obvio que es porque estás toda operada. No te aceptás como sos, es por engreída porque en realidad deberías operarte. Ser flaca es mal ejemplo. No ser flaca es mal ejemplo".

"Si hacés ejercicio y comés sano, sos una obsesiva. Si no lo hacés, deberías hacerlo. Si mostrás el cuerpo sos una tarada y es lo único que tenés para mostrar. Sos muy insegura y deberías trabajar tu autoestima. Chicas, es agotador ser mujer entre nosotras mismas. Regalémonos cerrar el og… 2022", añadió.

Como si fuera poco, tiempo atrás sorprendió al hablar sobre los días en soledad: "La pasé muy bien, unos días muy necesarios. Lo que más hice fue descansar, cualquier mamá que está todo el día con su hijo me entiende, porque saben que los chicos están siempre: ‘Mamá esto, mamá lo otro’. Así que fue todo muy lindo, dormí la siesta, cosa que no sucede nunca".

Sin embargo, Jimena en más de una ocasión contó que su hijo Momo es su gran compañero. De hecho, hace algunas semanas sorprendió a todos al contar al divertida confusión del pequeño "Morrison vino corriendo a abrazarme con un PCR negativo en la mano, pensando que va a tener un hermano".

Hace algunos días Jimena Barón preparó las valijas y viajó a Disney con Momo y contó cómo le dio la sorpresa: "Le dije a Momo que teníamos que hacer una videollamada con una gente que nos quería contratar para hacer una campaña de ropa juntos. Era mentira".

"Le di una sorpresa que me tiene loca de felicidad hace como un mes. Tuvo una especie de shock. Tardó hasta la noche en creerme... Abrimos la alcancía para que se lleve su propia plata al viaje y se emocionó al ver que ahorró 3480 pesos. Le dije que son 12 dólares", contó.