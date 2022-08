Karina Gao confesó qué cambió en su vida luego de su coma inducido

El año pasado, Karina Gao preocupó a sus cientos de seguidores cuando se contagió Covid-19, debieron internarla y la indujeron al coma. Todo esto ocurrió durante la última etapa de la gestación de su tercer hijo, Teo Pietro. Ahora, a un año del difícil momento que le tocó transitar, recordó lo ocurrido.

"Parece muy banal, pero mis amigos virtuales son personas, son seres humanos. Hay muchos que yo hace cinco años les hablo. No les veo la cara pero son mis amigos de Instagram. El medio es frío pero el corazón humano está. Yo me despedí de toda mi familia y de la comunidad porque yo veía mucho la estadística", señaló en diálogo con La Once Diez.

Y, sobre su relación con Instagram y sus admiradores, agregó: "Muy al principio de la pandemia, antes de que llegue la cuarentena, yo hacía todas las traducciones de chino al español y yo sabía la estadística. Cuando me dijeron ‘te vamos a meter en coma’, por las dudas me despedí".

"Yo soy muy racional. Si no me hubiera despertado, es importante para la persona una despedida", manifestó al aire Gao. Además, la cocinera confesó qué cambió en su vida luego de esta experiencia.

Karina Gao

"Yo tengo muy incorporado la cultura del trabajo, que tengo que trabajar y que la prioridad es el trabajo", indicó la ex cocinera de Flor de Equipo y sumó: "Yo me pasaba más tiempo trabajando y por ahí menos tiempo con la familia. O por ahí sí con la familia, pero con culpa porque no estoy trabajando. Hoy en día disfruto mucho más. Se me fue esa culpa. Hoy, si tengo ganas, apago el celular y me quedo con mi familia".