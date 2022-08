El increíble auto que le regalaron al hijo de Barby Franco y Fernando Burlando

Barby Franco ya está de 4 meses. Y día a día cuenta los secretos de su embarazo desde las redes sociales. La morocha no para nunca, y tampoco su vida parece ser muy tranqui. “Estoy feliz. Viviendo mi sueño, ¿por qué tendría que estar calmada?”, preguntó.

En pareja hace varios años con Fernando Burlando, la morocha anunció hace dos la llegada de su hijo en el programa de Mariano Iudica, en La noche del domingo, que se puede ver por América. Allí, donde trabaja, también se le escapó del sexo del baby en camino.

Ahora, la ex azafata de Guido Kazcka sumó más data para los medios. Y contó cuáles son los primeros regalos que tiene el baby, tras confesar cuál fue el antojo que la tuvo a maltraer en estos meses.

“Qué linda mantita. Jajaja. Amo a mi mamá. De a poco va queriendo”, dijo en primer lugar. Y subió una hermosa foto. “Ya me empezaron a regalar y ya tiene su primer auto. jajaja”, contó, arrobando a los que les dieron los presentes.

El dato es el costo de la maquina que tiene el niño-niña antes de nacer: el Audi TT RS a batería sale por lo menos 130 mil pesos, en cualquier lugar de nuestro país. ¡Una fortuna!

“El vehículo pesa casi 15 kilos y mide un metro de largo, lo que suena algo bastante ilógico para un bebé recién nacido que aún no se sienta. Tiene dos motores y hasta control remoto para que los padres puedan manejar su camino”, lo describen en las redes sociales.

Ese mismo presente Barby le hizo a Ana García Moritan, la hija de Pampita, cuando nació (este fin de semana tuvo su fiesta de un año en Nordelta). Carolina y la morocha se hicieron amigas cuando eran vecinas y vivían en el mismo barrio que Susana Giménez. Ahora, Pampa se mudó a un triplex con pileta a unas cuadras de allí, pero la onda sigue estando.

“El que me mandó con esto fue Burlando porque tiene mucha onda con Pampita y Moritán”, dijo Barby Franco. “Sabe lo que cuesta, pero los quiere mucho. Ahora, con el dólar, se disparó el número del autito. Yo me quería morir cuando me dieron el ticket”, contó en aquellos días. ¡Una especie de revailval!