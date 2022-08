El furioso apodo que Ángel de Brito le puso a Rusherking por no querer hablar con él

Desde que empezó su relación con la China Suárez, Rusherking tuvo que acostumbrarse a una nueva vida. Porque si bien hasta ese momento el trapero santiagueño gozaba de una popularidad más bien de nicho, tenía sus fans y era reconocido en su ambiente, de un día para el otro se encontró con una exposición sobredimensionada.

El romance con una figura de la farándula de la talla de Eugenia, que venía de escándalo en escándalo, a meses del Wandagate, convirtió a el artista de 22 años en blanco de flashes y en uno de los personajes más buscados de los móviles de los programas de chimentos.

En cuestión de días, el tímido muchachito que se había instalado en Buenos Aires con el sueño de crecer como artista del trap se volvió una cara conocida para un público masivo que se había enterado de su existencia gracias a la prensa del corazón.

¿Y cómo reaccionó Rusher? Primero, como un novato: accedió a dar una nota al notero de LAM y regaló esa frase que quedó resonando, por lo virginal e insólita: “Con la China me fui mundial”. Luego, más coacheado por su novia, que tiene muchas millas acumuladas en estos gajes, Tomás se guardó y optó por ser más cauto.

Invitado a una charla al ciclo radial Paremos La Mano, Rusherking habló de los pormenores de la fama y dejó en claro que no está interesado en mantener una relación fluida con uno de los referentes del periodismo de espectáculos: Ángel de Brito.

"¿Hablaste con Ángel de Brito?", quiso saber el entrevistador, y el chico respondió bien claro: “Es lo último que haría en mi vida. Pero no me mandó nada. No tengo el número de Ángel, todavía. Soy nuevo en esto, todavía estoy adaptándome, es un quilombo”.

“Imaginate que hace un mes me pasó que salía de ensayar y tenía a un loco con una cámara con el flash y me ponían el micrófono en la cara”, señaló, además, al contar cómo vive el hecho de que los cronistas aparezcan detrás de los árboles. “Es una locura, es de película. Los voy a empezar a grabar para hacer un documental”, agregó.

Obviamente, estas declaraciones llegaron a oídos del conductor de LAM, y él, que tiene una relación súper tirante con Sangre Japonesa, aunque con inesperados acercamientos, como pasó en el after party de los Martín Fierro 2022, no se quedó callado.

Al ver en Twitter una nota titulada "Polémica respuesta de Rusherking sobre si hablaría con Ángel de Brito: 'Es lo último que haría en mi vida'", el periodista no dudó en replicarla y contestar, muy filoso, lo que piensa del novio de la China: “Pollera, jajaja”.