Cuáles fueron las parejas de Gran Hermano que se convirtieron en padres después de la casa

Gustavo Conti estuvo como invitados en PH Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, y hablaron, entre otros temas, de Gran Hermano, reality del que fue finalista (salió tercero en la segunda edición) y que abrirá sus puertas nuevamente en unos meses.



Conti fue convocado al punto de encuentro para saber cómo le afectaban las críticas de los haters. Allí, Andy lo invitó a leer un comentario de las redes sociales en el que le cuestionaban la forma en la que se hizo famoso.





“Gran Hermano es un literalmente un casting para trabajar de famoso, como el caso de Gustavo Conti, que está hace 20 años dando vueltas en la televisión, sin justificación y sin talento”, leyó Conti un comentario sobre él.



“Hace 20 años, 21. Bastante bien la vengo llevando”, respondió entre risas. “Soy partidario, trabajando aca, en una tira, en televisión, pude cumplir objetivos como comprar una casa, formar una familia, a mi mujer la conocí en un reality”, explicó luego.



En ese momento, Andy le preguntó si había muchos casos de participantes de Gran Hermano que hayan tenido un hijo, a lo que Gustavo Conti respondió y hasta reveló una propuesta que les llegó relacionada a la circunstancia de haber compartido el reality y de no haberse separado nunca más.



“Creo que no. Es más, nos han querido comprar para grabar el partido. ¡Cómo dije que no! Un departamentito nos podríamos haber comprado. Dormí, pero dijimos que era un momento para guardarnos, no sabíamos lo que era”, contó Conti. Otra pareja que continuó y sigue firme hasta el día de hoy es la de Santiago Almeyda y Natalia Fava, pero ellos, a diferencia de Conti y Capristo, no tienen hijos.





Por último, el ex participante del reality recordó cómo fue su estadía en la Casa de Gran Hermano mientras sucedían hechos realmente impactantes tanto a nivel nacional como mundial, como lo fueron el estallido social del 2001 en la Argentina y el atentado a las Torres Gemelas.



“Yo fui de la primera camada, del segundo, del primer año, en 2001. Estaba adentro cuando pasó lo de las Torres Gemelas. Yo salí de la casa en diciembre, con el país explotando. Yo miraba, mientras hacía un programa en Mar del Plata, y pensaba ‘¿qué pasó? No entendía nada”, concluyó.