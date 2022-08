El categórico apoyo de Javier MIlei y Patricia Bullrich a Viviana Canosa tras su renuncia a A24

En medio de la fuerte polémica por la renuncia de Viviana Canosa a A24, diferentes referentes de la escena política tomaron partido por la conductora y le hicieron llegar su categórico apoyo, entre ellos se destacaron las voces de Javier Milei y Patricia Bullrich.

A través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, Canosa dio los motivos de su baja de A24. “Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”, expresó entre otras cosas la conductora.

Según trascendió, Viviana Canosa mantuvo una discusión a los gritos con las autoridades de A24 porque no le dejaron pasar un informe que habían preparado en su ciclo, Viviana con vos.

Uno de los primeros en pronunciarse sobre el escándalo relacionado con la salida de Canosa de A24 fue el expresidente Mauricio Macri, quien desde su cuenta de Twitter expresó: “No podemos aceptar ningún tipo de censura sobre la prensa, ni aún la encubierta en buenas intenciones. Es un retroceso a la ignorancia, un castigo que promueve el silencio. Aceptamos el costo de ser libres o aceptamos las consecuencias de no serlo. Yo estoy con la libertad”.



Otro de los referentes que expresó su solidaridad con Viviana Canosa fue Javier Milei, quien se refirió a la baja de la conductora de A24 diciendo desde Twitter: “Banco furiosamente a la genial Viviana Canosa. Es una locura que haya sido censurada y que deje el canal por querer publicar un informe que podría resultar incómodo para alguien. En LIBERTAD decís lo que quieras y te bancás después las consecuencias pero, jamás la censura previa”.





A su vez, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich expresó: “¡Te banco con el corazón, Viviana Canosa. ! Vivimos en libertad y democracia. ¡Queremos un periodismo sin censura!”.

Entre las voces que defendieron a Canosa, también se destacaron las del diputado porteño de Juntos por el Cambio Roberto García Moritán, quien sentenció: “Quiero anunciar que he decidido cancelar todas mis participaciones en el canal A24. No hay democracia sin libertad de expresión”. Mientras que el diputado Martín Tetaz remarcó: “Es inadmisible la censura y no puedo convalidar con mi presencia una práctica cobarde y corporativa que lesiona una institución básica de la democracia como es la libertad de prensa”.

