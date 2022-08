Cómo empezó el romance entre la China Suárez y Mauro Icardi

Con la confirmación de la separación definitiva de Wanda Nara y Mauro Icardi, volvió a salir a escena el escándalo que involucró a La China Suárez como la tercera en discordia en la pareja. La historia, que tuvo su encuentro en un lujoso hotel de París, había acaparado la total atención en su momento.



Con la filtración de algunos chats entre la actriz y el futbolista, no había lugar para las desmentidas y el escándalo siguió creciendo, hasta involucrar a cómplices, como Jakob Von Plessen, señalado como quien acompañara a Icardi al encuentro en París.



De hecho, el conflicto escaló tanto que amigos, conocidos y gente cercana a los protagonistas fueron tomando posición, generalmente del lado de Wanda, que estaba en el lugar de víctima en la historia.





Pero la gran pregunta que muchos se hacían en aquel momento y que todavía muchos se plantean es cómo se inició la historia algo inconclusa entre Mauro Icardi y la China Suárez que, pareciera, haber sido el primer disparador para la separación definitiva.



“Él inició la conversación y pensó que nunca le iba a contestar. Empezaron a hablar. Él nunca definía y ella lo apuraba. Fue una previa larga, de charlas e intercambios de videos. A él le gustó y ella lo apuró”, contó Yanina Latorre.



Por su parte, Marcelo Polino había indicado que la fascinación de Icardi por la China se había originado hacía bastante tiempo. “Mauro tiene una admiración desde chiquito por la China. Eso de verla en la tele todo el tiempo. La frase que le dijo es que era la mujer de sus sueños. Y también le contó que en ese momento estaba en una crisis con Wanda”, reveló.





En cuanto al encuentro concreto, que se dio en el exclusivo y lujoso hotel cinco estrellas Le Royal Monceau, a metros del Arco del Triunfo y a 15 minutos del estadio del PSG, Yanina contó que “Icardi tenía fiebre y se sentía mal” y que “le regaló a la China la camiseta rosa del PSG”.



“Estaba Jakob Von Plessen (el marido de Zaira Nara) y tenían miedo de que Wanda y su hermana vieran las cámaras y los descubrieran. Ellos tenían que entrar a la casa y no podían llegar a las 8 de la mañana. No pasó nada en el hotel y se volvieron. Esto pasó después de un partido en el que él no jugó”, agregó Yanina.