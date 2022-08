Las primeras fotos de Lauti, el hijo recién nacido de Toti Pasman

Juan Carlos “Toti” Pasman se convirtió en padre por tercera vez este miércoles con el nacimiento de Lauti, de quien el periodista compartió las primeras fotos en su cuenta de Instagram.



El periodista deportivo y conductor de Radio La Red AM 910 tuvo su primer hijo con Julieta Bettatis, la especialista en estética con quien lleva ya varios en pareja. Pasman ya era padre de Benjamín y Candelaria, fruto de sus dos relaciones anteriores.



Conmovido por convertirse en padre por tercera vez en su vida, el conductor compartió las primeras imágenes de Lauti en su cuenta de Instagram y escribió unas emotivas palabras de bienvenida.





“Gracias Dios por el milagro de la vida. Bienvenido, Lauti, te amamos”, escribió “Toti” Pasman. “Felicitaciones Julieta, genia y diosa total. Te amamos también. Felices por este regalo de la vida”, agregó el periodista.



Ahora todo es alegría en la vida de Toti Pasman por esta hermosa llegada de su tercer hijo, pero hasta hace una semana las cosas no eran tan así, ya que se había visto envuelto en una polémica.



Es que en uno de los últimos partidos de Boca Juniors había aparecido una bandera contra él y otro periodista (Martín Arévalo), por lo que el conductor salió con todo a criticar a Juan Román Riquelme, a quien hizo responsable.





“Quiero que sepan que, si en la cancha de Boca algún día me pasa algo, es pura y exclusiva responsabilidad de Juan Román Riquelme. Que aparezca una bandera a 10 cuadras de la cancha puede ser obra de un loquito. Pero si aparece en la puerta de la cancha es porque hay complicidad del club”, comentó.



Además, adelantó que, a raíz de esta situación, no descarta meterse en la política de Boca, dado que el año próximo habrá renovación de autoridades. “Ojo que con esa banderita no hayan iniciado mi carrera política en Boca, eh”, avisó Pasman.