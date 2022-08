El motivo de la histórica pelea entre María Valenzuela y Adrián Suar

Este martes en Intrusos (América), María Valenzuela dio detalles de la notable recuperación en los trastornos de salud que atravesó durante en estos años como consecuencia de un caso de mala praxis en un tratamiento odontólogico, y además la actriz se refirió a su presente laboral y se despachó con fuertes conceptos en contra de Adrián Suar, con quien aseguró que no volvería a trabajar.

Durante muchos años, Valenzuela fue una de las habituales figuras en las ficciones de Pol-ka, la productora comandada por Suar. Sin embargo, en un momento se habría producido un cortocircuito entre ambos que llevó a que la actriz no volviera a ser convocada para las ficciones de esa compañía.

"A veces siento que falta un poco de reconocimiento por parte de los productores. Soy una actriz completa, que siempre está lista para grabar, sabiendo la letra. Ayudo a la producción para que no se atrasen las grabaciones. Lo último que hice en Pol-Ka fue 'Son de fierro' y tuve una raspadita con el Chueco. Creo que está enojado conmigo y yo estoy dolida con él. Tengo las puertas cerradas en Pol-Ka, aunque hice 'Campeones', 'Primicias' y 'Son de fierro', y en todas nos fue muy bien", expresó en 2016 María Valenzuela en diálogo con revista Pronto.

Además, en esa oportunidad la actriz cargó contra Adrián Suar al decir: "Siento que nunca me dio el rol de protagonista, ni en cartel ni económicamente. Y está enojado equivocadamente conmigo. En 2007, cuando hacíamos 'Son de fierro', hablamos y llegamos a un acuerdo económico mejor. Pero la relación quedó tensa. Nunca me volvió a llamar, y siento que me sacó de su staff".

Por su parte, tras otro paso que hizo María Valenzuela por Intrusos (América) en 2017, en el que también se refirió a este tema, Adrián Suar salió a aclarar: "Con María está todo bien, aportó mucho a Pol-Ka, hizo muchos éxitos. Si sintió que no tuvo el rol que merecía, le pido disculpas. Le tengo mucho cariño y espero que esté bien, como la vi. Y en cualquier momento va a volver a Pol-Ka como todas las actrices".