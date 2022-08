Cuánto gasta por mes Shakira en las clases de idioma para sus hijos

Es sabido desde hace tiempo que Shakira busca la mejor enseñanza y formación para sus hijos Sasha y Milan. En ese sentido, busca la excelencia en cuanto a la educación para los chicos que tuvo con Gerard Piqué.



La cantante colombiana es muy rigurosa en cuanto a qué deben aprender sus hijos, por lo que decidió que se les enseñen siete idiomas que, por la corta edad de los niños, ya manejan a la perfección.



Si bien ya tienen incorporado el castellano como lenguaje materno, viven en una ciudad donde el catalán es de uso habitual. El inglés es idioma universal. Además, en la escuela a la que asisten desde temprana edad se les enseñó francés, chino, ruso y alemán.





Los hijos de Shakira asisten a un colegio de Barcelona, por el que sus padres abonan cada mes alrededor de 675 dólares, para que, entre otros aprendizajes, puedan incorporar los idiomas mencionados.



“En lo académico trabajamos con el multilingüismo, siete lenguas en un proyecto de 3+4. Las vehiculares son inglés, catalán y castellano. Les seguirían el francés y el chino. Después, hay una integración lingüística del ruso y alemán. Esto es adecuar al oído con diferentes sonidos”, explica la directora del colegio al que asisten los chicos.



Hace un tiempo, Shakira tuvo una entrevista con un periodista colombiano, en la cual contó cuál de todos los idiomas que practican sus hijos es el que utilizan para comunicarse con ella.





“Nos comunicamos en castellano, la mayor parte del tiempo. Pero a veces ellos me hablan en inglés”, contó la cantante colombiana, que dejó en claro que no le gusta que mezclen el castellano con el inglés, que prefiere que le hablen en uno u otro idioma.



“Intento que no me hablen en spanglish. Intento que hablen en español o en inglés, pero a veces me hacen mezclas. Porque es lo más cómodo, ¿no?”, explicó Shakira sobre la comunicación con sus hijos.