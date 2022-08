El hijo de Piñón Fijo rompe el silencio y reveló cómo se gana la vida

Piñón Fijo quedó envuelto en un gran escándalo familiar luego de revelar que le impedían ver a sus nietos. Esto provocó que sus hijos, Jeremías y Sol, utilizaran sus redes sociales para desmentirlo, e incluso acusarlo de maltratador.

Además, compartieron un comunicado para dar a conocer los motivos por los que ya no trabajan con su padre, tal como hicieron durante varios años. El artista también brindó su versión, y anunció que la batalla con sus hijos seguirá en la Justicia.

"Sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado, es mucho más grave”, había dicho el payaso en una primera instancia sobre el conflicto desatado, aunque unos días después y ante la cancelación de sus shows, advirtió que todo podría continuar en el ámbito legal.

En este contexto, surgió el interrogante: ¿de qué trabajan los hijos de Piñón Fijo? Sol estudió Relaciones Públicas y Jeremías se formó en Cine y Televisión. Pero fue el hijo del animador quien contestó la pregunta luego de presentarse en un festival en su Córdoba natal.

"Estoy súper contento. Es muy fuerte estar acá. Mi papá es de acá, mi abuelo es de acá. Toda mi familia es de acá. Me sentí en casa. Me llevo el cariño de la gente, de los chicos. Honestamente, no me esperaba tanto cariño. Estoy con la adrenalina a full", comenzó diciendo el joven ante las cámaras.

Ante la consulta sobre cómo sigue su carrera, Jeremías respondió: "Sigo trabajando, seguimos trabajando. Ahora me estoy dedicando a animar cumpleañitos, a animar jardínes de infantes, vengo a estas fiestas multitudinarias y me siento Paulo Londra realmente", bromeó.

Por su parte, Sol -que es madre de Luna y León- eligió un camino similar. Junto a su marido, montó una productora y son ellos mismos quienes financian cada espectáculo.