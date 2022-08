La extrema condición que impuso Alex Caniggia para ingresar a su exclusiva fiesta

Alex Caniggia organizó una exclusiva fiesta para festejar con todos sus amigos su victoria en El Hotel de los Famosos (El Trece), el reality que condujeron Pampita y El Chino Leunis. La celebración será en un bar vikingo ubicado en San Telmo.

En Intrusos (América TV) estuvo invitado Fabián Esperón, mánager de Alex, quien contó detalles de extrema condición que impuso el mediático. "La única manera de entrar es que todos se rapen en la puerta", reveló ante la sorpresa de todos. "Va a poner tres peluqueros en la puerta para que se rapen", aseguró el representante.

"No hablé de a quién vamos a invitar, porque me dijo: ‘Quiero que vengan mis amigos’", reveló Esperón cuando lo consultaron sobre quiénes estarán invitados.

Recordemos El hotel de los famosos (El Trece) tuvo su gran final el pasado lunes 25 de julio. Alex Caniggia y Martín Salwe se enfrentaron en la tan temida H, donde finalmente el mediático se terminó consagrando campeón.

Como era de esperarse, la competencia estuvo muy pareja. Sin embargo, el que dominó fue Alex, quien demostró tener una mejor condición a pesar de los problemas físicos que sufrió en los últimos programas.

Tras coronarse campeón de la primera edición del reality, Caniggia reveló que hará con los 10 millones de pesos que ganó. "En unos días me voy a Marbella a ver a mi mamá, me la llevo a Melody", aseguró. "Y los 10 palos, los tengo que cambiar rápido porque no valen nada. ¿Qué te comprás con esa plata? Hay que gastarla toda".