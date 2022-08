Tini Stoessel protagonizó un verdadero escándalo en Ecuador

Tini Stoessel estuvo el fin de semana en Ecuador, en el marco de su gira latinoamericana. Aunque el show recibió muy buenas críticas, la cantante quedó envuelta en un escándalo luego que una peluquera ecuatoriana denunciara malos tratos y que no se cumplió con lo establecido por sus servicios.

"Se armó un verdadero escándalo porque un staff de peluqueros y estilistas fueron convocados para producir a todos los bailarines del show. Fue por canje y cuando vos lo hacés buscás a cambio poder publicitarse por ese trabajo. No pretendían de ninguna manera que Tini posteara nada, de eso olvidémonos, pero pretendían una foto con la estrella. Esto no fue posible. La persona damnificada se comunicó con nosotros y tenemos la palabra de ella. Habla de malos tratos", detalló Nancy Duré en Intrusos (América TV).

"Ella con su equipo hizo todo el trabajo y al momento de pedirle la foto con Tini le dijeron 'yo hace 20 años que trabajo con Tini y nunca le pedí una foto'. Se sintió muy destratada. No le dieron ni las gracias", confesó la panelista que estuvo en contacto con la peluquera.

Más tarde, Nancy reprodujo el audio enviado por Raquel: "Desde que llegamos tuvimos un mal trato. Lleve cinco chicos míos para producir a los bailarines que son siete personas, todos un amor. Cuando hablé con Agustina, que es la productora que maneja todo, le consulté si podía sacarme una foto con Tini y me dijo que no estaban dejando pasar a nadie en la foto. No me dieron la foto", reveló furiosa.