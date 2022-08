La picante reacción de Florencia Peña ante un agraviante comentario en la red

Tras el reiterado reclamo de Florencia Peña por el cierre de su cuenta de Instagram, en la que acumulaba más de seis millones de seguidores, un usuario de Twitter la increpó con un desagradable comentario y ella fiel a su estilo, le respondió de manera frontal.

El internauta en cuestión expresó arrobando a Florencia Peña: "@Flor_de_P no te quiero corregir pero Instagram te cerró la cuenta por cu... caído no por tro...". Acto seguido, la actriz y conductora retrucó: "Embajadora argentina de los cu... caídos en el fragor de la batalla".

En estos días, la artista dejó en claro a través de algunas notas en distintos programas, que su cuenta de Instagram era muy importante como canal de comunicación y herramienta de trabajo. De hecho, durante una entrevista con América Noticas, Florencia Peña no pudo contener las lágrimas.

"Estoy todo el tiempo defendiéndome. Es difícil también; de verdad que soy una mujer fuerte, pero hay momentos en los que digo... es como injusta la situación de decir: '¿de qué me estoy defendiendo si no hay nada malo que yo esté haciendo?'. Si mi intención siempre es inspirar, intento inspirar a otras mujeres para que se sientan fuertes...", comentó abrumada Peña.

Luego agregó con énfasis: "¿Cuál es el problema? ¿Que yo me muestre en bikini? ¿Cuál es el punto? Distinto sería que yo fuese una mina que las cosas que digo son horrible y le meto mie... a la gente en la cabeza, pero nada de eso sucede. Intento llevar alegría, intento llevar inspiración. Si no hay nada bueno de lo que yo te pueda dar, seguí de largo. No quiero agradarle a todo el mundo, lo que quiero es que me dejen ser, me peleo mucho contra eso".

En dicha oportunidad, Florencia Peña concluyó: "Es como si tuviera dar explicaciones todo el tiempo de por qué soy esta que soy y me llevó mucho tiempo. Vengo de la filtración de un video y que fue también una operación. Me quisieron hacer daño. Intentan ir a lugar que no me merezco".