Cinfhia Fernández expresó su angustia por un retroceso en la salud de su hija

Este martes, Cinthia Fernández compartió desde su cueneta de Instagram un video con el emotivo reencuentro de sus hijas con su hermana menor, luego de que la pequeña estuviera internada por un cuadro de deshidratación derivado de una gastritis aguda.

Y este miércoles, el panelista Guido Záffora dio a conocer en el programa Es por ahí (América), que la hija de Cinthia Fernández tuvo una recaída a un día de haber sido dada de alta.

"Me acaba de escribir Cinthia desde Punta Cana: 'Fran hizo un retroceso, estoy esperando a ver si tolera la nueva medicación, sino tengo que volver a internarla. Desde anoche volvió con los vómitos, no está bien'", indicó preocupada a panelista y bailarina.

Además, por el enojo que anteriormente había expresado Cinthia Fernández por la forma en que fue atendida la niña en el destino al que originalmente fueron a vacacionar, Záffora explicó: "Se está manejando con los médicos de Buenos Aires, porque las enfermeras de Punta Cana no le suministraron la medicación".

Por el momento, Cinthia Fernández está en medio de una incertidumbre respecto a la salud de Francesca, y tras las quejas que tuvo por el desempeño de las enfermeras que según la bailarina no le suministraron la medicación a su hija, duda que la atiendan otra vez.

"Después de lo que hicieron las enfermeras, no confío. Voy a esperar a ver si tolera las sales que me mandó, sino voy a tener que volver a internarla. Encima seguro tenga que cambiar el pasaje porque no puedo seguir viajando de esta manera", comentó preocupada Cinthia Fernández.