Romina Pereiro habló de su vida sentimental a dos meses de su divorcio de Jorge Rial

En junio de este año, Romina Pereiro y Jorge Rial firmaron su divorcio y así formalizaron lo que meses atrás se habían dado cuenta de que no daba para más. De esta forma, el sueño del matrimonio, que había nacido a principios de 2019, se terminó para los dos, a pesar de que, según ambos dijeron, amor nunca faltó de ninguna de las partes.

Pero el cariño no alcanzó para sostener la relación entre Rial y Pereiro, que en un primer momento resultó la más golpeada cuando se hizo pública la ruptura, en marzo de este año, en medio de rumores de infidelidad.

La nutricionista sufrió un cuadro de estrés por lo que debió ser supervisada médicamente, luego se fue de viaje y todo empezó a fluir. El tiempo, que todo lo cura, empezó a obrar su magia y los días empezaron a ser más amables con ella.

A los proyectos personales de Romi se le sumó un nuevo trabajo en Ariel en su Salsa (no exento de polémicas en un principio), salidas con amigos y amigas y una nueva armonía en esta nueva etapa de soltera, que, al parecer, está disfrutando a full.

Y si a Rial se lo relacionó sentimentalmente con Josefina Pouso, a quienes vieron muy juntos en un viaje a España, a Pereiro, hasta el momento, no se la pudo encontrar in fraganti con ningún candidato. Fue por eso que sus seguidores de Instagram, ni lerdos ni perezosos, se apuraron a preguntarle sobre el tema cuando ella les dio el pie.

Pero hoy Romina realizó un “Preguntas y Respuestas” con sus seguidores de Instagram y, si bien la mayoría de las inquietudes tenían que ver con la nutrición, Pereiro publicó en sus historias, una pregunta que le hicieron sobre su vida privada.

“¿Qué te gustaría saber?”, lanzó ella en un ida y vuelta con usuarios, y entre las varias dudas médicas, alguien le preguntó: “¿Tenés novio? ¿Querés uno? ¿Querés mi teléfono?”. ¿Y ella que respondió? Con mucho humor, respondió una por una todas sus dudas.

“No. No, gracias. No, tampoco”, respondió, sumando un emoji de carita llorando de risa. Así, la ex pareja del conductor de Argenzuela dejó en claro que, por ahora, está más que tranquila, gozando de su nuevo estado civil en la más plena libertad.

"Haber firmado el divorcio no significa que haya buena onda y que cada uno siga su camino, pero con la mejor como siempre", fue lo que dio ella en el programa de Ariel Rodríguez Palacios, al referirse a la armonía que reina con su ex, que por su parte, también le tiró flores.

"Voy a confesar algo, nos llevamos mejor ahora que cuando nos divorciamos", aseguró el hombre, recientemente. Y dijo más: "Hoy nos damos cuenta de que no fue falta de amor, fue otra cosa. Todo lo demás fluye, seguimos siendo familia. Fui el otro día con mi hija, con mi nieto y con Viole y con Ema que son también mis hijas".