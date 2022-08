Stefi Roitman enfrentó los rumores de crisis de pareja con Ricky Montaner: qué dijo

Stefi Roitman y Ricky Montaner se casaron en enero y fueron los protagonistas de la boda del año. Y es que, no solo su casamiento estuvo lleno de detalles que sorprendieron a todos, sino que también tuvo invitados de lujos como JP Saxe, Tini Stoessel, Sebastián Yatra, Lele Pons, entre otros.

Sin embargo, el foco de todos los medios fueron los escándalos que involucraban a Marlene Rodríguez, la madre del cantante de Mau y Ricky. Pero fue ella misma quien decidió salir al cruce y negar todo lo que dijeron, mientras que Stefi afirmó tener una buena relación con su suegra.

Fue hace algunos meses que Stefi contó qué tanto cambió su vida cuando se casó con Ricky Montaner: "Esta Stefi es igual a la que siempre conocieron. Me siento crecida y más mujer, pero la esencia no cambia. En este mundo loco y esta travesía del amor y laburo, me siento la misma pero más madura".

"Estaba trabajando afuera y volví para grabar una serie y me quedé un poco más porque sabía que estaba la gala y es un honor para mí estar en el premio más importante de nuestro país y de la televisión. Lo que mas extraño es caminar las calles argentinas, la gente, mi familia, mis mejores amigas, la comida", agregó.

Eso no fue todo porque continuó: "Se extrañan las raíces, mas allá de que estoy feliz y formando mi familia, la tierra de uno siempre se extraña. Siempre están acá por algún motivo, así que para mí es una fiesta". Ahora bien, resulta que en las últimas semanas varios rumores golpearon a la pareja.

Se trata de rumores de crisis entre Stefi y Ricky. Y es que, todo comenzó cuando el hijo de Ricardo escribió en las redes sociales: "Aún viviendo momentos difíciles, recuerda que Dios está en control y que todo va a estar bien".

Ahora bien. Roitman decidió salir al cruce mediante su cuenta de Twitter y dejar en claro que todo marcha bien con su marido y que están mejor que nunca: "Me casé con el tipo más espectacular. Hacemos un equipo de puta madre. Te amo RM".