Qué le cocinó la China Suárez a Rusherking y sus amigos para dejar atrás la crisis

La China Suárez siempre fue uno de los personajes argentinos más polémicos de todos. Sin embargo, cada vez que es involucrada en algún escándalo decide no hablar del tema para evitar que siga creciendo. De hecho, cuando se desató el Wanda Gate, contó qué tanto le afectó.

"Entendí que siempre se va a hablar. Es algo que tengo aceptado y aunque siento que no es el precio de la fama, porque siempre odié esa frase, pero sí el precio de vivir con la libertad que vivo yo desde que soy muy chica", comenzó a contar la expareja de Benjamín Vicuña.

Y continuó: "Entiendo que hay gente a la que le da más miedo el qué dirán, pero a mí nunca me importó; ni en el colegio, ni en el trabajo. Creo que tiene que ver con tener los pies sobre la tierra y mirar con perspectiva. Es decir, veamos qué me está pasando: ¿Estoy en medio de un terremoto? Sí. ¿Mis hijos tienen salud? Sí".

Mientras que Rusherking hace algunas semanas atrás confesó que no soporta que opinen sobre su romance: "Me jode que opinen tanto. No puedo decirle a alguien que no opine de una relación, o sea, quisiera que no pase, pero va a seguir pasando. Yo creo que lo importante es tener en claro lo que siento, lo verdadero y mantenerlo ahí".

Fue en Intrusos donde contaron que el ex de María Becerra ya no soporta a la China: "Ayer vimos que Rusher puso que estuvo grabando algo con los chicos de La K' onga y parece que anduvo boqueando con todos los que estaban ahí. Sus textuales: 'Me tiene cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada y, la verdad, que no. Está haciéndome escenas todo el tiempo".

"Quiero que resolvamos un alquiler que tenemos en común y terminar todo", habrían sido las palabras del famoso. Sin embargo, para alejar los rumores de crisis, la China Suárez deicidió compartir mediante su cuenta de Instagram fotos junto a su novio para dejar en claro que todo está bien.

Como si fuera poco, hace algunas horas la China Suárez decidió decidió cocinarle a Rusherking y a sus amigos para demostrar que está muerta de amor y que las crisis no son real. La actriz de ATAV compartió fotos en su Instagram donde se la ve cocinando un asado de domingo.