La Sole se peleó con un seguidor que la criticó por su forma de vestir

La Sole desde siempre mantuvo un bajo perfil mediático. Sin embargo, cuando cree necesario salir al cruce lo hace. Pocos detalles se conocen de la vida privada de la cantante. Inició en la música a una edad muy temprana y el desgaste es cada vez más grande para ella.

Hace un tiempo Soledad habló sobre las posibilidades de retirarse de la música y sorprendió a todos sus fanáticos. Y es que, la cantante de Santa Fe cree necesaro tener que pasar más tiempo de calidad en familia. Cabe recordar que su agenda siempre está llena entre shows y grabaciones.

"Trato de ser muy honesta con los demás y conmigo misma. Yo soy una artista popular, quiero estar en todos lados, cantarle a todas las edades. He sido una persona sincera, intuitiva, me he equivocado y lo seguiré haciendo. Es por eso que en 10 años espero estar en mi casa y parar de girar, porque empecé a las 12 años y ya siento mi desgaste", comenzó.

Y continuó: "Falta mucho aún que pasen 10 años… ¡vivir es hoy! Mientras tanto, seguimos disfrutando". Por supuesto que también habló sobre la crianza de sus hijas: "Los días de Antonia y Regina en Arequito son como los de cualquier niño criado en un pueblo del interior. Van al mismo colegio al que fui yo y no tienen doble escolaridad, porque eso no existe acá".

"Es una escuela pública y van todos los chicos de diferentes clases sociales. Eso se puede hacer aún porque al ser tan chiquito el pueblo, nos conocemos todos. La más chiquita ahora me pedía que quiere tener su Tik Tok abierto y ahí es donde se me ata el moño porque yo no la pasé bien con eso", reveló.

Fue entonces que decidió contar: "Le digo que por ahora no, porque hay que estar seguro de querer que todo el mundo te conozca y poder disfrutarlo realmente. Tengo un estudio acá en casa que en pandemia cuando se abrieron algunas actividades armamos un espacio de arte, al que mis hijas van con gente de todas las edades".

Ahora bien, hace algunas horas La Sole se msotró muy picante contra un seguidor que la criticó por su forma de vestir: "Estás perdiendo tu esencia Sole, cantás cualquier cosa, ya ni folklore hacés. Te pintás y mostrás como una vedette, ya de la chica de pueblo que todos amaban poco queda", escribió. A lo que ella respondió: "Respeto tu punto de vista… pero estoy segura de que hace rato no me seguís de cerca… es imposible cambiar la esencia".