La muerte que enluta a Luli Fernández: "No estoy lista para despedirte"

Luli Fernández se encuentra atravesando un momento de dolor a raíz de la pérdida de un ser querido. La modelo y panelista fue quien anunció la triste noticia de la muerte de Manchi, su perro que la acompañó durante más de 14 años,

Con sentidas palabras, Luli despidió a su mascota. "No. No estoy lista para despedirte. No, no lo estaba cuando esta semana tuve que entender que tenías que partir y soltarte. No, no estoy mejor. Estoy atravesada por la angustia y la tristeza de saber que no vuelvo a verte, al menos por un tiempo largo", comenzó expresando la modelo.

"No, no me imagino la vida sin mi fiel y leal compañero hace más de 14 años. Podría escribir por horas todo lo que siento por éste que fue mi perro amado y así lo seguirá siendo siempre... Sé que cuando me toque partir a mí será el primero que vendrá corriendo, aullando y moviendo la cola a buscarme", agregó.

"Lo voy a extrañar tanto. Pero todo el dolor que siento hoy valió por el amor de estos años. Chau, Manchi. Hasta pronto", cerró emocionada la panelista de Socios del Espectáculo (El Trece).

Horas más tarde, Luli compartió mediante sus historias de Instagram unas fotografías junto a su otra mascota: "Acompañándonos como podemos. Bien juntitas".

Como era de esperarse, varias figuras del mundo del espectáculo le demostraron su apoyo en este difícil momento, entre ellas, Paula Chaves, María del Cerro, Mica Tinelli, Zaira Nara y Rodrigo Lussich.