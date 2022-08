Las primeras fotos de Benjamín Vicuña en la producción junto a Magnolia

Benjamín Vicuña suele enternecer a sus seguidores de Instagram con imágenes con sus hijos, con quienes disfruta mucho pasar el tiempo, según dijo muchas veces, y en ese sentido se expresó hace un tiempo con un mensaje contra La China Suárez, quien lo acusaba de no ocuparse de sus hijos.



“Sinceramente no entiendo qué es lo que pasa ni por qué se cuestiona mi rol. Yo vivo en la Argentina para estar cerca de mis hijos y los amo profundamente. Soy padre hace 16 años y jamás me cuestionaron mi rol”, sostuvo el actor chileno.



Si bien la relación con la China Suárez no terminó de la mejor manera, día a día Vicuña comparte tiernas fotos de los hijos que tienen en común y, además, evita referirse a su ex pareja. Asimismo, el actor compartió un dulce video con Magnolia en las redes sociales.





Hace unas semanas, en LAM revelaron que los actores sólo se hablan por medio de sus abogados y sólo para hablar de temas referidos a sus hijos. Al parecer, aún no están resueltas las cuestiones más básicas como padres.



En Socios del Espectáculo, el actor chileno se quebró al aire al ver un video en donde había fotos de todos sus hijos, que terminó con una foto de Blanca. “El llanto es de la emoción del amor más profundo y son lágrimas lindas. Son mi vida y me da impresión verlos acá, en el video”, expresó el actor.



“No existen las universidades de papás. Trato de ser mi mejor versión. Es algo a lo que le dedico mucho tiempo y reflexión. Siempre quise ser papá”, añadió Vicuña, profundamente emocionado.





“Quizás por mi misma relación con mis padres, con mi vínculo como embajador de UNICEF, de leer, de tratar de entender un poco. No sé si me siento bien o mal, pero sí me ocupo de ellos”, aclaró.



Ahora, Benjamín Vicuña compartió en Instagram unas fotos con Magnolia, quien lo acompañó a hacer una producción fotográfica. En ellas, se la puede ver a la niña vestida de sirena y penada con una hermosa trenza cocida. “La chica de mis ojos”, escribió el actor.