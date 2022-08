La tremenda frase con la que Rusherking describió a la China Suárez

Ya van casi cuatro meses de relación entre la China Suárez y Rusherking, y hasta ahora todo había sido paz y mucho amor. Pero, según contaron en Intrusos, algo se rompió. Y la primera crisis de pareja llegó de la mano del viaje de la actriz al Uruguay.

Todo esto lo contó Maite Peñoñori en Intrusos, quien con sus compañeros revelaron las tremendas palabras que el cantante habría dicho en privado sobre su novia. “Esto es muy grave a nada de haberse puesto de novios”, dijo Flor de la V, la líder del programa chimentero de América.

La ex LAM contó todo lo que sabe y dio a entender que los chicos están atravesando una fuerte crisis de pareja, aunque ellos desde las redes sociales se encargaron de bajarle el tono publicando una video llamada juntos.

"Ayer vimos que Rusher puso que estuvo grabando algo con los chicos de La K' onga y parece que anduvo boqueando con todos los que estaban ahí", arrancó la panelista.

"Sus textuales: 'Me tiene cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada y, la verdad, que no. Está haciéndome escenas todo el tiempo. Quiero que resolvamos un alquiler que tenemos en común y terminar todo'", siguió.

"Ella está haciendo una película, que le ocupa todo el tiempo", dijo Flor de la V, y puso mucha atención en las constantes historias que ella sube a sus redes con Joaquín Furriel, su compañero en la ficción que se filma en el Uruguay.

"Está subiendo muchas historias con Joaquín Furriel. Yo pensé que él (Rusherking) se podría poner celoso", aportó Nancy Duré, metiendo el dedo donde más le duele a los hombres, “el ego”.

Flor de la V otra vez aclaró: "Joaquín está noviando, eh". Y Marcela Tauro disparó un picantísimo comentario sobre la China: "Eso no sería problema, que estuviera noviando". ¡Fuertísimo!