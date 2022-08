La furia de los padres de Gerard Piqué: "Defienden a Shakira porque..."

La separación entre Gerard Piqué y Shakira sigue arrojando nuevos capítulos dentro de su novela, más allá de que ambos ya le pusieron fin a su relación y que incluso comenzaron a tomar nuevos rumbos dentro de sus respectivas vidas. Desde hace meses se ha hablado del tema, pero al parecer aún hay mayor tela para cortar.

Tras los rumores de supuesta infidelidad que el jugador habría tenido para con la cantante y que habrían sido motivo de la ruptura, Piqué comenzó a mostrarse durante los últimos días con su nueva pareja y de hecho hace poco más de una semana la prensa británica ya habla de Clara Chía Martí, nueva pareja del deportista.

Con esto como disparador y ya sin poder seguir ocultándola, el jugador del Barcelona salió a blanquear su nueva relación y circularon imágenes que los muestran cenando en un bar de la ciudad catalana. Sin embargo, al parecer el defensor español de 35 años no tendrá fácil dejar atrás a Shakira, al menos desde el entorno familiar.

Y es que resulta que Piqué quiso formalizar a su novia rápidamente y ya se la habría presentado a sus padres, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué. Pero todo indica que este encuentro no habría resultado de la mejor manera, ya que los padres del jugador sólo quieren a la cantante.

"Shakira está bastante triste con esta noticia. Está haciendo todos los trámites lo más rápido posible para mudarse a Estados Unidos y, en el medio, Piqué le presenta esta nueva novia a los papás", contó la periodista Jimena Grandinetti en el programa Arriba Argentinos de este viernes.

A lo que agregó: "Los papás del jugador le dijeron: 'No, no, no. No queremos saber nada con esta otra. Sólo queremos a Shakira'".

Tanto Montserrat como Joan bancan a la mamá de sus dos nietos Sasha y Milan, y de hecho ya se ha hablado previamente de la muy buena relación que ellos tienen con la artista. Montserrat es una reconocida médica en Barcelona, especialista en Medicina Física y Rehabilitación; mientras que Joan es abogado y empresario.

Piqué querría dejar atrás aquel vínculo de 12 años que lo unió con Shakira y dar vuelta de página ahora con Clara Chía Martí. Sin embargo los padres parecen haberse opuesto a la relación del jugador con esta joven doce años menor que él.