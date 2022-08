La categórica respuesta de Roberto García Moritán sobre la posibilidad de que Pampita trabaje con Benjamín Vicuña

Con una agenda laboral siempre agitada, en los últimos días trascendió que Pampita protagonizará una película y se barajó la posibilidad de que Benjamín Vicuña sea su compañero en la ficción para la pantalla grande. Frente a estos rumores, Roberto García Moritán respondió de manera categórica a la posibilidad de que su esposa trabaje con el actor chileno.

En un móvil para LAM (América), el empresario gastronómico y legislador sorprendió al cronista Alejandro Costelo, quien le comentó sobre la chance de que Pampita comparta protagónico en cine con Benjamín Vicuña. “¿Y cuál es la pregunta? ¿Con qué te puedo ayudar Alejandro?”, retrucó tajante Roberto García Moritán.

En un tono más distendido, el entrevistado bromeó con la posiilidad de estar él en una comedia romántica con Vicuña. “Y así estrello completamente toda mi carrera política”, expresó entre risas.

Luego, sin esquivar la consulta, García Moritán respindió: “Todo es posible, Benjamín me parece un actorazo así que le agregaría seguramente mucho valor. Estoy muy orgulloso de Pampita profesional, la apoyo en todo lo que decida y sé que lo va a hacer muy bien. Es más un tema de los medios, pero todo esto siempre sirve porque es publicidad, así que ojalá ayude a que sea un mega éxito. Además de la calidad del arte, que seguramente va a ser muy bueno”.

Cuando el periodista fue por más y le preguntó a Roberto García Moritán si le daría celos ver a Pampita besarse con Benjamín Vicuña en la ficción, el entrevistado contestó: “Para nada, no. La comedia romántica tiene un nivel muy sutil, así que no habría ningún motivo. Confiamos mucho, imaginate que no podría estar con una mujer así si tuviera celos. Confío mucho en ella, me transmite todas las seguridades que hacen que yo además no me dedique ni un segundo a pensar en esto. Si deciden que la película es Pampita y Benjamín es porque piensan que son los mejores actores para componer esos personajes”.