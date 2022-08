El intenso descargo de Roberto García Moritán para quienes lo llaman "el marido de Pampita"

Más allá de que en varias ocasiones, Roberto García Moritán ha asegurado que no le molesta que lo llamen "el marido de Pampita", en su visita al programa LPA (América) se encargó de hacer un intenso descargo para quienes le adjudican ese mote.

En diálogo con Florencia Peña, Roberto García Moritán volvió a expresar su orgullo por haberse casado con Pampita y formar junto a ella una gran familia ensamblada integrada Ana, la hija de la pareja, y los hijos que la modelo tuvo con Benjamín Vicuña y los que tuvo el legislador porteño con Milagros Brito.

En una de las secciones de la entrevista, cuando Peña le preguntó a García Moritán si le pondría por título a su autobiografía: “Soy marido y atrevido”. A lo que el entrevistado respondió: “Soy marido, seguro”. Entonces la conductora consultó sin rodeos: “¿Te molesta mucho que te digan ’el marido de Pampita’?”.

A lo que Roberto García Moritán contestó explicando una vez más: “Estoy muy orgulloso de ser el marido de Pampita y estoy muy orgulloso de la familia que armamos”. Acto seguido, el legislador sorprendió a todos al pararse, preguntar dónde estaba su cámara para así y dsponerse a una sentida reflexión.

“Estoy muy orgulloso de ser el marido de Pampita. Estoy loco de amor por Carolina. Me volvería a casar todos los días. La amo. Y amo la familia que formamos., Amo a Ana, a Santino, a Delfi, a Bauti, a Beni, a Beltrán...¡Uh, qué lío tengo con esta cantidad de nombres! Estoy muy feliz y orgulloso”, expresó enfático García Moritán sobre su relación con Pampita.

Por último, en un tono más reflexivo el empresario gastronómico se explayó: “Se instaló la idea de que me molesta y no me molesta para nada. Ahora, fijate mi interpretación del insulto. Para mí, el insulto manifiesta lo machista que es la persona que lo dice. Porque lo que le joroba o con lo que está tratando de hacerme burla, es con que mi mujer es más conocida, es más espectacular y es más exitosa. Entonces, me lo dicen como ninguneándome, porque yo soy menos que mi mujer. ¿Y cuál es el problema? Ella es grandiosa y la voy a acompañar toda su vida para que sea más grandiosa todavía”.